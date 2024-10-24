Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ακροαματική διαδικασία μετά την κλήση σε απολογία από την πειθαρχική επιτροπή της λίγκας για τα όσα έγιναν στο φινάλε του ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (1-1). Υπενθυμίζεται πως σε απολογία είχαν κληθεί ο Έρικ Λαμέλα, ο συνεργάτης του Ματίας Αλμέιδα, Ντάνιελ Βέγκα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου και δύο άτομα που είχαν δηλωθεί ως φροντιστές.

Η απόφαση, δε, αναμένεται εντός της ημέρας, πιθανότατα μέχρι το απόγευμα, ενώ εκκρεμεί η ακρόαση ενώπιον της ΔΕΑΒ την προσεχή Τρίτη, με τη διαδικασία αυτή να είναι ανεξάρτητη από τη σημερινή και να είναι πιθανές άλλες ποινές.

Ο Αλέξης Αλεξίου, δικηγόρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, κατέθεσε ένσταση μερικής ακυρότητας για την κλήση του Λαμέλα, καθώς τόνισε πως το άρθρο με το οποίο κλήθηκε προϋποθέτει να έχει αποβληθεί, κάτι που δεν συνέβη. Παράλληλα, τόνισε πως οι εκθέσεις ήταν αντιφατικές, καθώς άλλες αναφέρουν πως ο Αργεντινός πέταξε στον προπονητή του ΠΑΟΚ χαρτί, άλλες επίδεσμο, άλλες υγρό μαντήλι κλπ. Η πλευρά της ΑΕΚ ανέφερε πως αυτό που πέταξε ήταν ένα tape και υποστήριξε πως δεν υπάρχει συμπλοκή ανάμεσά τους, παρά μόνο λεκτική επίθεση, προβάλλοντας και σχετικό βίντεο.

Όσον αφορά στον διαπληκτισμό Βέγκα και Λουτσέσκου, η ΑΕΚ ανέφερε πως δεν υπάρχει σωματική επαφή μεταξύ τους τονίζοντας πως «… ο Βέγκα δεν κάνει τίποτα, δεν πρόλαβε να πάει καν προς τον Λουτσέσκου», ενώ ο κ. Αλεξίου κατέληξε αναφέροντας πως «… την αιτία της έντασης πρέπει να την αναζητήσουμε σε ένα και μόνο πρόσωπο, τον Λουτσέσκου, που προκάλεσε τους πάντες».

Από πλευράς ΠΑΟΚ, ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Αχιλλέας Μαυρομμάτης, υποστήριξε πως δόθηκε μεγαλύτερη διάσταση από την πραγματική στα όσα έγιναν «… πλην της χειρονομίας Γιαντσίδη για την οποία συνομολογούμε και ζητά συγνώμη ο ίδιος».

Για το περιστατικό μεταξύ Λουτσέσκου και Βέγκα η πλευρά του ΠΑΟΚ συντάχθηκε με αυτή της ΑΕΚ, με την δικαστή να παρεμβαίνει τονίζοντας «… θα πρέπει ο κ. Λουτσέσκου να είναι πιο ήρεμος και να μην κινεί τα νήματα, τώρα δεν έγιναν τραγικά πράγματα, αλλά μελλοντικά μπορεί να γίνουν χειρότερα και να κριθούν ματς στα χαρτιά».

Ο ΠΑΟΚ υποστήριξε για τον κ. Γιαντσίδη, που έκανε την χειρονομία, πως «… ήταν επηρεασμένος και παρασύρθηκε», για το φτύσιμο Λουτσέσκου προς τον Λαμέλα η πλευράς των Θεσσαλονικέων τόνισε πως «… δεν τον φτύνει», ενώ προέβαλε και βίντεο. Όταν το είδε η δικαστής παρενέβη και πάλι λέγοντας «είναι απαράδεκτο και για τους δύο αυτό που βλέπω, αν δεν είχαν μπει άλλοι στη μέση θα είχαν πλακωθεί»

Για τον δεύτερο δηλωμένο ως φροντιστή, κ. Καλταμπανίδη, που φέρεται να επιτέθηκε μαινόμενος προς την αστυνομία, ο ΠΑΟΚ είπε πως… προσπάθησε να ανοίξει χώρο, με την δικαστή να αντιδρά ξανά τονίζοντας «… όχι, δεν βλέπω κάτι τέτοιο, προσπαθεί να επιτεθεί και φαίνεται», ενώ η πλευρά των Θεσσαλονικέων ζήτησε επιείκεια.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας του ΠΑΟΚ, Παναγιώτης Πλιάτσικας, που παρέστη ως μάρτυρας είπε πως «… ο Λουτσέσκου μπήκε να συγχαρεί τους παίκτες του, δεν έφτυσε τον Λαμέλα, τον έβρισε», με την δικαστή να παρατηρεί πως υπάρχει εμπάθεια προς την αστυνομία και να τονίζει «… αν δεν ήταν εκεί, θα είχε γίνει χαμός στα αποδυτήρια».

