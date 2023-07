Σοκάρει ο Ντέλε Άλι: Κακοποιήθηκε σεξουαλικά στα έξι από φίλο της μητέρας του, διακινούσε ναρκωτικά στα οκτώ

Σοκαριστικές αποκαλύψεις από τον βρετανό διεθνή ποδοσφαιριστή Ντέλε Άλι, ο οποίος σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι στα έξι του κακοποιήθηκε σεξουαλικά από φίλο της βιολογικής μητέρας του, έκανε ναρκωτικά όταν ήταν οκτώ και ότι πρόσφατα πήγε σε κλινική απεξάρτησης για εθισμό του σε υπνωτικά χάπια.

Ο πρώην άσος της Τότεναμ, ο οποίος αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Αγγλία, πέρσι αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας ως δανεικός από την Έβερτον, στην οποία επιστρέφει φέτος.

Σε μια εκπληκτική συνέντευξη στην εκπομπή «The Overlap» με τον Γκάρι Νέβιλ, ο Ντέλε Άλι:

Συζητώντας τον εθισμό του, είπε: «Εθίστηκα στα υπνωτικά χάπια, είναι ένα πρόβλημα που δεν έχω μόνο εγώ. Κυκλοφορεί περισσότερο από όσο αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι στο ποδόσφαιρο.

