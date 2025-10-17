Σοκάρει η κατάθεση για Βιλντόσα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας Τιτσιάνα Ντ' Αντόνιο περιγράφει στην κατάθεσή της πώς έπεσε θύμα επίθεσης από τον Λούκα Βιλντόσα και τη σύζυγό του, Μιλίτσα Τάσιτς.

Οι λεπτομέρειες για το συμβάν, όπως τις εξιστορεί η 55χρονη γυναίκα, σοκάρουν και έχουν βάλει σε μπελάδες τον Αργεντινό γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια, ο οποίος κινδυνεύει πέρα από σοβαρές ποινικές κυρώσεις ακόμη και με λύση συμβολαίου.

«Ο οδηγός μάς έδειξε με το δάχτυλο. Η Mercedes που ήταν μπροστά μας εκείνη τη στιγμή έκανε μια στροφή από δεξιά προς τα αριστερά, μειώνοντας την ταχύτητά μας. Ρισκάραμε ακόμη και να τη χτυπήσουμε. Περάσαμε μπροστά του, αλλά επιτάχυνε και ο οδηγός μου είπε: "Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, θα καταλήξουμε να έχουμε ατύχημα". Έχω ύψος 1,60 μ. και ζυγίζω 55 κιλά, είμαι 55 ετών. Πλησίασα το παράθυρο, κατέβασε το τζάμι και άρχισε να κάνει νοήματα με τα χέρια του. Μιλούσε ισπανικά, η κοπέλα που ήταν μαζί του αγγλικά. Του είπα σε σπαστά αγγλικά, "Είμαστε σε έκτακτη ανάγκη". Σε εκείνο το σημείο, βγήκε από το αυτοκίνητο. Όταν άνοιξε την πόρτα, μου επιτέθηκε. Με έπιασε από τον λαιμό, σηκώνοντάς με από το έδαφος, και άρχισα να ουρλιάζω. Η ψηλή, ξανθιά γυναίκα που ήταν μαζί του βγήκε επίσης από το αυτοκίνητο και μου τράβηξε τα μαλλιά. Είχα μια αλογοουρά και έσκυψα προς τα πίσω.Οι άλλοι εθελοντές που ήταν μαζί μας εν τω μεταξύ καλούσαν την αστυνομία να παρέμβει, αλλά είδα μια περίπολο των καραμπινιέρων να περνάει και τους σταμάτησα», αναφέρει.

