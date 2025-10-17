Λογαριασμός
Με Γιάρεμτσουκ αλλά χωρίς Ταρέμι στη Λάρισα ο Ολυμπιακός

Δείτε την αποστολή του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet.

Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ αλλά χωρίς Ταρέμι στη Λάρισα

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην αγωνιστική δράση παίζοντας εκτός έδρας με την ΑΕΛ Novibet το Σάββατο (18/10), με την αποστολή των νταμπλούχων να γίνεται γνωστή.

Σε αυτήν βρίσκεται για πρώτη φορά μετά από καιρό ο Γιάρεμτσουκ, που επιστρέφει από τραυματισμό, καθώς και ο Ρέτσος.



Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν συμπεριέλαβε στα πλάνα του τον Ταρέμι, με τους Στρεφέτσα και Ροντινέι να μένουν και αυτοί εκτός.

Αναλυτικά η αποστολή

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ
