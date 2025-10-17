Ολυμπιακός: Με Γιάρεμτσουκ αλλά χωρίς Ταρέμι στη Λάρισα

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην αγωνιστική δράση παίζοντας εκτός έδρας με την ΑΕΛ Novibet το Σάββατο (18/10), με την αποστολή των νταμπλούχων να γίνεται γνωστή.



Σε αυτήν βρίσκεται για πρώτη φορά μετά από καιρό ο Γιάρεμτσουκ, που επιστρέφει από τραυματισμό, καθώς και ο Ρέτσος.

Αναλυτικά η αποστολή

Από την άλλη, οδεν συμπεριέλαβε στα πλάνα του τον, με τους Στρεφέτσα και Ροντινέι να μένουν και αυτοί εκτός.Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ

