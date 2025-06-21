Eurobasket: H Τουρκία έβαλε τέλος στο όνειρο της Εθνικής

Η Εθνική μας ομάδα πάλεψε με πάθος και ψυχή μπροστά σε σχεδόν 11.000 φίλους της Ελλάδας, ωστόσο, δεν μπόρεσε να πάρει την πολυπόθητη νίκη και πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Σε ένα παιχνίδι όπου επέστρεψε από διψήφιες διαφορές στο τρίτο δεκάλεπτο, η «γαλανόλευκη» έδωσε σπουδαία μάχη στο παρκέ του ΣΕΦ κόντρα στην Τουρκία, όμως, στο φινάλε, ξέμεινε από ανάσες, αστόχησε σε μερικά κρίσιμα σουτ, και έτσι μοιραία ήρθε η ήττα με σκορ 83-72.

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με την Εθνική μας ομάδα να παίζει πολύ διαβασμένα σε άμυνα και επίθεση, μπλοκάροντας όσο το δυνατόν περισσότερο το μεγάλο «όπλο» της Τουρκίας, τη δίμετρη νατουραλιζέ σέντερ, Τεάιρα ΜακΚάουαν. Με την Φασούλα και την Παυλοπούλου να πετυχαίνουν από τέσσερις πόντους η κάθε μία, η Ελλάδα προηγήθηκε 8-7 στο 5λεπτο, προτού οι φιλοξενούμενες με ένα γρήγορο 5-0 σερί κάνουν το 8-12 ένα λεπτό αργότερα.

Στη συνέχεια, η «γαλανόλευκη» κυριάρχησε στο παρκέ χάρη στην εξαιρετική της άμυνα με την οποία και ανάγκασε τις Τουρκάλες σε πολλά λάθη (7 στο δεκάλεπτο). Με διαδοχικά κλεψίματα και τις Σπανού και Παρκς στην αιχμή του δόρατος πετυχαίνοντας όλους τους ελληνικούς πόντους, η ομάδα του Πέτρου Πρέκα εκμεταλλεύτηκε το τρανζίσιον και το γρήγορο μπάσκετ, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 και το 21-17!

Παρόμοιο ήταν το σκηνικό και στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τις δύο ομάδες να ανταλλάζουν «χτυπήματα» και την Εθνική μας να διατηρεί σταθερά ένα μικρό, αλλά σημαντικό προβάδισμα για το 30-27 στο 14ο λεπτό. Η αποχώρηση του ΜακΚάουαν από το παρκέ ώστε να πάρει ανάσες, έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να παίξει πιο γρήγορα και απελευθερωμένα, κάτι που της βγήκε σε καλό. Και αυτό διότι, με τις Ουζούν και Σενιουρέκ , το σύνολο του Εκρέμ Μεμνούν, κατάφερε να κρατήσει την Ελλάδα χωρίς καλάθι για τρία λεπτά, ενώ, έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 16-2 για το 43-32 στο 18'. Το μόνο που κατάφερε να κάνει η Εθνική μας μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου, ήταν να βγάλει κάποιες μεγάλες άμυνες και με τρίποντο της Παυλοπούλου να πάει στα αποδυτήρια με το σκορ στο 35-43.

Η ολιγόλεπτη διακοπή της ανάπαυλας... φάνηκε πως καθάρισε το μυαλό των αθλητριών μας και της γέμισε με πάθος και ένταση να μπουν και να παλέψουν στο παρκέ για την πρόκριση. Κάτι που φάνηκε από το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, εκεί όπου η Άρτεμις Σπανού... πήρε φωτιά με 7 μαζεμένους πόντους, με την Παυλοπούλου στο 22' να φέρνει το ματς στα ίσα για το 45-45 με ελεύθερο τρίποντο μετά από εκπληκτική κυκλοφορία της μπάλας!

Παίρνοντας ενέργεια και από τον κόσμο στο φαληρικό γήπεδο που είχε μπει στην εξίσωση του αγώνα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας συνέχισε στο ίδιο υψηλό τέμπο. Με την Ρόμπιν Παρκς να παίρνει την επιθετική «μπακέτα» και να πετυχαίνει 7 μεγάλους πόντους, η Ελλάδα προηγήθηκε με 55-50 στο 26'. Σε εκείνο το σημείο, ό,τι καλό «έχτισε» η Εθνική μας το χάλασε μέσα σε 3,5 λεπτά. Λίγο η κούραση, τα άστοχα σουτ και το κλειστό μας ροτέισον, λίγο η αγωνιστική άνοδος των φιλοξενούμενων, επέτρεψαν στην Τουρκία να τρέξει ένα σερί 12-0 για το υπέρ της 62-55, με τις βολές της Φασούλας και το πανέμορφο καλάθι της Παυλοπούλου στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα να διαμορφώνουν το 59-62 του δεκαλέπτου.

Αρκετά νευρικά μπήκε η Ελλάδα στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, με την Τουρκία να τρέχει ένα μικρό 5-0 σερί για το 67-59, προτού η Παυλοπούλου σπάσει το... ρόδι για την Εθνική μας μετά από τρία λεπτά στο δεκάλεπτο (61-67). Οι φιλοξενούμενες απάντησαν με τρίποντο της Τσακίρ, με τη Φασούλα να πετυχαίνει εν συνεχεία δύο πανέμορφα καλάθια μετά τις μαγικές ασίστ της Σπανού για το 65-70 στο 35'. Ωστόσο, η εκπληκτική απόψε Σενιουρέκ με πέντε προσωπικούς πόντους, έστειλε τη διαφορά στο +10 (65-75) ένα λεπτό αργότερα.

