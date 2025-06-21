Λογαριασμός
Επικό ποστάρισμα της FIBA για την ηγετική Σπανού: «Άρτεμις Σπανού-λης»

Η Άρτεμις Σπανού καθοδήγησε την προσπάθεια της Εθνικής Γυναικών να ανατρέψει τη διψήφια διαφορά που είχε η Τουρκία, και αποθεώθηκε από τη FIBA 

spor

Η Εθνική Γυναικών αντιμετωπίζει την Τουρκία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ, με τη νικήτρια ομάδα να εξασφαλίζει την πρόκριση στα προημιτελικά.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ελλάδα μπήκε πολύ δυνατά και έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 21-6, παίρνοντας προβάδισμα παρόλο που βρέθηκε να χάνει με διψήφια διαφορά. Αυτή η ανατροπή ξεκίνησε από ένα τρίποντο της Άρτεμης Σπανού, η οποία μάλιστα αποθεώθηκε από τη FIBA!

Πράγματι, ο επίσημος λογαριασμός του Ευρωμπάσκετ Γυναικών ανέβασε ένα βίντεο με το εν λόγω τρίποντο και έκανε ένα έξυπνο λογοπαίγνιο, αποκαλώντας την «Άρτεμις Σπανού-λης», καθώς τέτοια κρίσιμα τρίποντα συνήθιζε να βάσει στην Εθνική Ανδρών ο Βασίλης Σπανούλης.

