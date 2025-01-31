Ως δύο παίκτες που έχουν απόλυτη γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος και θα βοηθήσουν άμεσα τον Παναθηναϊκό, χαρακτήρισε ο Ρουί Βιτόρια τα δύο «χειμερινά» αποκτήματα του «τριφυλλιού», Μανώλη Σιώπη και Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ο Πορτογάλος τεχνικός των «πράσινων» μίλησε στην Cosmote TV και στην pregame εκπομπή που θα μεταδοθεί το Σάββατο (1/2) απ’ το γήπεδο πριν απ’ τον αγώνα Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (18:00) καλύπτοντας παράλληλα λεπτό προς λεπτό κι όλο το τελετουργικό εις μνήμην του Μίμη Δομάζου.

Δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος απ’ τις κινήσεις που έγιναν, ενώ υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δώσει το 100% για να νικήσει τον ΟΦΗ, χαρακτηρίζοντας τους Κρητικούς ως «...μία ποιοτική ομάδα με ξεκάθαρες ιδέες».

Αναλυτικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε στην Cosmote TV:

-Για τη σειρά των ντέρμπι που πέρασε και το ματς με τον ΟΦΗ ο οποίος πάντα είναι ανταγωνιστικός κόντρα στον Παναθηναϊκό

«Καταρχάς, θα λέγαμε πως τα δύσκολα παιχνίδια δεν τελειώνουν. Απεναντίας, θεωρώ πως αυτός ο κύκλος των αγώνων που έρχεται έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και θα έχει τις δικές του δυσκολίες. Έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές το γεγονός, ότι από τη στιγμή που ήρθα δεν έχω δώσει ούτε έναν εύκολο αγώνα, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Από τη δική μας την πλευρά, πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ο αντίπαλος είναι μια ποιοτική ομάδα, με ξεκάθαρες ιδέες όσον αφορά το πώς θέλει ν’ αγωνιστεί, είτε στο αμυντικό, είτε στο επιθετικό κομμάτι. Εμείς πρέπει ν’ αποδώσουμε στο 100% για να μπορέσουμε να νικήσουμε, που είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Αυτή τη στιγμή μένουν έξι παιχνίδια για τη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, 18 βαθμοί που μπορούν να διεκδικηθούν. Πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε μόνο τον επόμενο αγώνα που μας δίνει τρεις βαθμούς, να τους βάζουμε στο… σακούλι μας και να συνεχίζουμε στο ερχόμενο ματς. Οπότε υπάρχει μόνο το αυριανό (σ.σ. σημερινό) παιχνίδι, ξέρουμε πως πρέπει να κινηθούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε και μένει πια να το δούμε αυτό στην πράξη».

-Για το αν η απόκτηση του Μανώλη Σιώπη, πραγματοποιήθηκε στη λογική της μεταγραφή του Κάρολ Σφιντέρσκι. Ν’ αποκτήσει η ομάδα παίκτες με χαρακτηριστικά που δεν διαθέτουν αυτοί που έχει η ομάδα στις αντίστοιχες γραμμές;

«Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι πως δεν περιμένουμε να κάνουν… μαγικά, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ποδοσφαιριστής. Θεωρώ πως ο Σιώπης είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του, ο οποίος μπορεί να μας δώσει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτούς που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Ανοίγει δηλαδή άλλες πιθανότητες κι άλλες προοπτικές για να το πώς θα χρησιμοποιηθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γενικότερα, έχω ξεκάθαρες σκέψεις όσον αφορά την χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς τη θεωρώ μια αρκετά πολύπλοκή και δύσκολο περίοδο. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που μιλάμε για μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, που γενικότερα βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση. Οπότε αυτοί οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν, θα πρέπει να έχουν το κάτι παραπάνω για να μπορέσουν να βοηθήσουν ένα σύνολο το οποίο διαθέτει ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία, ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Αυτό που προσπαθήσαμε πάρα πολύ να κάνουμε, είναι να φέρουμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν άμεσα, θα μπορέσουν να ενσωματωθούν γρήγορα, θα γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, έτσι ώστε να μπορούν να μας βοηθήσουν όσο πιο σύντομα γίνεται. Ο Σφιντέρσκι το είχε αυτό μιας και μιλάμε για έναν παίκτη που έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια πως έρχεται από μια περίοδο που δεν αγωνιζόταν, καθώς το πρωτάθλημα του είχε ολοκληρωθεί και για ένα μήνα ουσιαστικά έκανε μόνο προπονήσεις. Και πάλι όμως θεωρούμε πως η προσαρμογή του θα είναι γρήγορη. Στην περίπτωση του Σιώπη θεωρώ πως τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα, μιας και μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μέχρι πρότινος έπαιζε και μπορούμε να πούμε πως μπορεί να αγωνιστεί και με το… καλημέρα. Αποτελούν μια επιπλέον λύση για εμάς και θεωρούμε ότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα βοηθήσουν πάρα πολύ στους επόμενους αγώνες που ακολουθούν μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Για εμάς είναι μια καλή ευκαιρία, ώστε να μπορέσουν και να μπουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά και να βοηθήσουν άμεσα σ’ αυτό το οποίο έχουμε "χτίσει" μέχρι στιγμής. Επαναλαμβάνω, ότι δεν περιμένουμε από αυτούς να κάνουν "τρελά" πράγματα, περιμένουμε να κάνουν αυτά που ξέρουν να κάνουν πολύ καλά και τα χρειαζόμαστε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

