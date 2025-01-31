Λογαριασμός
Ο γιος του Λεσόρ έκλεψε τις εντυπώσεις στο pre-game του Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας - Δείτε βίντεο

Λίγο πριν το τζάμπολ στο σερβικό ντέρμπι ανάμεσα σε Παρτίζαν και Ερυθρό Αστέρα, ο γιος του Ματίας Λεσόρ, έκλεψε τις εντυπώσεις στο pregame του αγώνα

Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας: Ο γιος του Λεσόρ έκλεψε τις εντυπώσεις στο pre-game

Το βράδυ της Παρασκευής (31/01), το ματς που δεσπόζει στην 24η αγωνιστική της Ευρωλίγκας δεν είναι άλλο από το μεγάλο σερβικό ντέρμπι στην «Beogradska Arena» ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα.

Εδώ και ημέρες, είχε γίνει γνωστό πως η σύζυγος και ο γιος του Ματίας Λεσόρ, θα παρευρεθούν ως καλεσμένοι στο pregame του αγώνα, με τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού μάλιστα να συνοδεύει την οικογένειά του στο Βελιγράδι!

Όπως ήταν λογικό, ο μικρός Μάντσον Λεσόρ έκλεψε τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής, με τον πιτσιρικά να είναι ένθερμος υποστηρικτής της Παρτίζαν, μετά και το πέρασμα του πατέρα του από τους «ασπρόμαυρους» του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

