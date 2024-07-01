Παρίσι 2024: Στο διπλό των Ανδρών οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς

Το μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τένις, Σπύρος Ζαννιάς, επιβεβαίωσε χθες αργά το βράδυ τη συμμετοχή του Στέφανου και Πέτρου Τσιτσιπά στο διπλό των Ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Παρίσι στο μονό Ανδρών (Στέφανος Τσιτσιπάς), στο μονό Γυναικών (Μαρία Σάκκαρη) και στο μικτό, ενώ όπως ενημέρωσε ο Σπύρος Ζαννιάς υπάρχουν μικρές πιθανότητες συμμετοχής και στο διπλό Γυναικών με τις Μαρία Σάκκαρη και Δέσποινα Παπαμιχαήλ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook:

«Στέφανος και Πέτρος στο Παρίσι! Ως Μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Διεθνούς Ομοσπονδίας, ενημερώθηκα πριν από λίγα λεπτά για την πρόκριση των Στέφανου και Πέτρου στο διπλό ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες "ΠΑΡΙΣΙ 2024"!

Συμμετέχουμε, προς το παρόν, στα μονά ανδρών και γυναικών, στο διπλό ανδρών και στο μικτό.

Εάν και μικρές οι πιθανότητες, αναμένουμε και τα τελευταία οκτώ ζευγάρια που προκρίνονται στο διπλό γυναικών, όπου έχουν δηλωθεί η Μαρία Σάκκαρη με την Δέσποινα Παπαμιχαήλ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

