Σιμεόνε: «Η Μπαρτσελόνα είναι η καλύτερη ομάδα»

Την άποψη πως η Μπαρτσελόνα είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στη LaLiga, παρότι είναι τρίτη στη βαθμολογία, εξέφρασε ο Ντιέγκο Σιμεόνε

Την άποψη πως η Μπαρτσελόνα είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στη LaLiga, παρότι είναι τρίτη στη βαθμολογία, εξέφρασε ο Ντιέγκο Σιμεόνε μετά το 1-1 της Ατλέτικο με τη Ρεάλ στο «Μπερναμπέου».

«Είμαστε δεύτεροι, σε καλή θέση. Η Μπαρτσελόνα θεωρώ πως είναι η καλύτερη ομάδα, παίζει πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Έχουν φανταστικούς παίκτες και αν κερδίσουν στη Σεβίλλη, οι τρεις ομάδες θα είναι πολύ κοντά στη βαθμολογία», ανέφερε ο Αργεντινός προπονητής.

Όσο για το αποτέλεσμα, που κρατά την ομάδα του στο -1 από την «βασίλισσα», ο «Τσόλο» είπε: «Πιστεύω πως θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει και καλύτερα. Στο πρώτο μέρος διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι, στο δεύτερο δεχτήκαμε πίεση και η Ρεάλ είχε ευκαιρίες, αλλά σε κομμάτια του παιχνιδιού μπορούσαμε κι εμείς να σκοράρουμε και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα».

