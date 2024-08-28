Από το Παρίσι στη Σαντορίνη: Κορυφαία ονόματα του αθλητισμού για το Santorini Experience 2024

Η Σαντορίνη «μαγνητίζει» και πάλι όλα τα βλέμματα του παγκόσμιου αθλητισμού καθώς προετοιμάζεται για το 7ο Santorini Experience που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2024.

Επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν, σε ένα εκρηκτικό σκηνικό, αθλητικές δράσεις σε μοναδικά σημεία του νησιού όπως το Ηφαίστειο και το μονοπάτι που ενώνει την Οία με τα Φηρά με την εντυπωσιακή Καλντέρα και την εξαιρετική θέα στο Αιγαίο.

@ Santorini Experience by Elias Lefas

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου το πρωί, οι συμμετέχοντες θα κολυμπήσουν από το Ηφαίστειο έως το παλιό λιμάνι των Φηρών, έχοντας την επιβλητική όψη του νησιού μπροστά τους, στον συναρπαστικό αγώνα open water 1,5 μιλίου (2,4 χλμ.).

@ Santorini Experience by Elias Lefas

Το ηφαίστειο της Σαντορίνης είναι το πιο γνωστό από τα ηφαίστεια που αποτελούν το ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα υποθαλάσσια ηφαίστεια που παραμένει ενεργό με την περίφημη καλντέρα του να είναι η μοναδική κατοικημένη στον κόσμο.

@ Santorini Experience by Elias Lefas

Η κολυμβητική διαδρομή θα διεξαχθεί, όπως και κάθε χρόνο, με απόλυτη ασφάλεια στα μαγευτικά νερά της Σαντορίνης (μέση θερμοκρασία νερού στους 22-23 βαθμούς Κελσίου). Στην ασφάλεια του αγώνα θα συμβάλλουν οι εξειδικευμένοι ναυαγοσώστες και τα ναυαγοσωστικά σκάφη, ενώ η διοργάνωση θα φροντίσει όλους του αθλητές της με την παροχή του σωσιβίου ασφαλείας, παρέχοντας επιπλέον ασφάλεια σε κάθε συμμετέχοντα. Η χρήση του ατομικού πλωτήρα είναι υποχρεωτική για όλους. Τεχνικός Διευθυντής του κολυμβητικού αγώνα είναι ο προπονητής κολύμβησης με Ολυμπιακές και παγκόσμιες διακρίσεις Νίκος Γέμελος, που φέτος είχε σε 6η Ολυμπιάδα δικό του αθλητή να συμμετέχει.

@ Santorini Experience by Elias Lefas

Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στη Σαντορίνη

Η Σαντορίνη θα έχει και φέτος την τιμητική της καθώς αθλητές από την παγκόσμια elite της κολύμβησης open water που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού αναμένεται και φέτος να βρεθούν στο νησί. Πιο συγκεκριμένα, η Ιταλίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης Barbara Pozzobon, ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης και Ολυμπιονίκης με την 4η θέση στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Domenico Acerenza και η Ουγγαρέζα αργυρή πρωταθλήτρια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και 4η Ολυμπιονίκης Anna Olasz, θα λάβουν μέρος στον κολυμβητικό αγώνα δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους στην εξαιρετική και γρήγορη κολυμβητική διαδρομή του Santorini Experience. Το «παρών» στη διοργάνωση θα δώσει και ο Ιταλός προπονητής των κορυφαίων επιτυχιών σε Ολυμπιακούς αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα Fabrizio Antonelli.

Βίντεο με ορισμένες μοναδικές εικόνες από την εκπληκτική διαδρομή κολύμβησης:

Μεγάλης αξίας και μοναδικά δώρα φέτος

Η hoper, η εταιρεία που φέρνει στην Ελλάδα τις προγραμματισμένες πτήσεις με ελικόπτερο θα είναι για πρώτη φορά Official Helicopter Partner του Santorini Experience. Η hoper ξαναγράφει τους κανόνες μεταφοράς στην Ελλάδα, φέρνοντας τους προορισμούς πιο κοντά από ποτέ. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η καινοτόμα εταιρεία θα προσφέρει ως έπαθλο στον νικητή του αγώνα τρεξίματος 15χλμ. αλλά και στον νικητή του αγώνα κολύμβησης open water από ένα tour, με την ασφάλεια που προσφέρει ο στόλος της.

Σπουδαία ονόματα αναμένεται να λάβουν μέρος και στο τρέξιμο όπως ο αθλητής της HOKA, Αλέξανδρος Καρύκας που έχει τρέξει μεταξύ άλλων στον αγώνα 116χλμ. του Trail Alsace Grand Est By UTMB στη Γαλλία, στον αγώνα 100χλμ. του Julian Alps Ultra Sky Trail στη Σλοβενία και στον αγώνα 73χλμ. Chianti Ultra Trail 2023 στην Ιταλία. Η HOKA που αποτελεί ένα από τα κορυφαία brand στον χώρο του τρεξίματος συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά στη διοργάνωση ως Official Footwear Sponsor. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της, η εταιρεία θα προσφέρει ως δώρο ένα μοναδικό ζευγάρι παπούτσια HOKA τόσο στον πρώτο άντρα όσο και στην πρώτη γυναίκα του αγώνα των 15χλμ. powered by HOKA. Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Οι συμμετέχοντες πέραν της κολύμβησης μπορούν επίσης να κάνουν την εγγραφή τους στα 5χλμ. «Αριστείδης Αλαφούζος» powered by Miele, στα 10χλμ. powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ή στα 15χλμ. powered by HOKA.

Κάνε εδώ την εγγραφή σου: https://www.more.com/sports/santorini-experience-2024/

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής στη διοργάνωση δες εδώ: https://www.santorini-experience.com/event-info/terms.html

Ο κορυφαίος Γιώργος Πρίντεζης στη Σαντορίνη μαζί με τον Joe Arlauckas!

Το Santorini Experience εμπλουτίζει το φετινό του πρόγραμμα με την προσθήκη του Ολυμπιακού αθλήματος του μπάσκετ. Για πρώτη φορά στη διοργάνωση, δύο σπουδαίες προσωπικότητες του αθλητισμού, o δις πρωταθλητής και ρέκορντμαν της Ευρωλίγκα Γιώργος Πρίντεζης και ο θρύλος της Ευρωλίγκα και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης Joe Arlauckas, ενώνουν τις δυνάμεις τους και έρχονται κοντά στα νέα παιδιά του νησιού προκειμένου να τους μάθουν τις βασικές αρχές του αγαπημένου αθλήματος της καλαθοσφαίρισης.

Γιώργος Πρίντεζης photo by Stoiximan AegeanBall Festival

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, τα νέα παιδιά των συλλόγων της Σαντορίνης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους διεθνείς αστέρες του μπάσκετ και να μυηθούν στα «μυστικά» του μπάσκετ, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Θήρας.

Δωρεάν Συμμετοχή στους Δημότες Θήρας

Οι δημότες Θήρας έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος δωρεάν. Οι δωρεάν εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο κατάστημα Alafouzos Sport στα Φηρά της Σαντορίνης, που είναι Official Sports Store της διοργάνωσης.

Ταξίδεψε στο νησί με 30% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά σου

Όσοι επισκεφτούν τη Σαντορίνη ακτοπλοϊκώς, για το Santorini Experience, θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με την ασφάλεια και την άνεση της Blue Star Ferries, του Official Sponsor της διοργάνωσης. Η κορυφαία ελληνική εταιρεία επιβατηγού ναυτιλίας προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (σε όλες τις θέσεις εκτός καμπινών), από Πειραιά, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα προς Σαντορίνη με επιστροφή και 30% στα οχήματα σε όσους επισκεφτούν τη διοργάνωση και το νησί από 1η έως τις 8 Οκτωβρίου 2024. Το κάθε άτομο που έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του δικαιούται την ίδια έκπτωση και για 3 επιπλέον άτομα (εφόσον είναι συνοδοί του).

Οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφής τους στη διοργάνωση μπορούν να επικοινωνήσουν για τις κρατήσεις θέσεων και την έκδοση των εισιτηρίων τους, με τα ακόλουθα λιμενικά γραφεία:

- Πειραιάς, GIOVANTI TRAVEL, τηλ. 210-4119171

- Σαντορίνη, DAKOUTROS TRAVEL, τηλ. 22860 22201

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Silver Sponsor είναι το Athina Luxury Suites.

Official Action Camera της διοργάνωσης είναι η GoPro.

Official Footwear Sponsor είναι η HOKA.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Official Helicopter Partner είναι η hoper.

Bronze Sponsor της διοργάνωσης είναι η Miele.

Official Sports Store της διοργάνωσης είναι το Alafouzos Sport.

Official Sponsor είναι η Blue Star Ferries.

Official Technical T-shirt είναι η Luanvi.

Official Optics Partner είναι τα Kois Optics.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Nobu Hotel Santorini, Santorini’s Best Driver και Messinian Spa.

Sustainability Partner είναι η π³= Plastic Pollution Prevention.

Η διοργάνωση θα υλοποιηθεί με την πολύτιμη αρωγή των Χορηγών Φιλοξενίας, που με ειδικές τιμές, προωθούν το νησί και προσφέρουν τεράστια υποστήριξη στη διοργάνωση. Τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα ξενοδοχεία είναι τα ακόλουθα: Athina Luxury Suites, Nobu Hotel Santorini, NOUS Santorini, Katikies Garden Santorini, Vedema, A Luxury Collection Resort Santorini (Empiria Group), Santo Pure Oia Suites & Villas, Santo Mine Oia Suites, Apeiron Blue, 270 Oia’s View, West East Suites, Lydia’s House, Santorini Folia Bianca, Nikki Beach Resort & Spa Santorini, Coco-Mat Hotel Santorini, De Sol Hotel & Spa, The Majestic Hotel Santorini (Kord Hotels), Meltemi Suites, Meltemi Village, Atlantis Beach, Neoklassiko Koukouli, Noni Studios, Santoriviera House, Ifestau4, En Plo Boutique Suites, Epavlis Grace, Fanouris Condo, MONOLiTHIA, Epavlis Hotel (Meraki Collection), Eteoro Suites Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Blue Dolphins, Loizos Stylish Residences, Venus Sunrise Suites & Villas, Sienna Eco Resort.

Δες εδώ τις ειδικές προσφορές των χορηγών φιλοξενίας για τους συμμετέχοντες του Santorini Experience που ισχύουν μόνο για τις ημέρες της διοργάνωσης: https://shorturl.at/eepI2

Το Santorini Experience αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας και της ActiveMedia Group. Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.santorini-experience.com

#SantoriniExperience

