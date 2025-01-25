Σφιντέρσκι: «Είπα αμέσως ότι ήθελα να έρθω στον Παναθηναϊκό»

Ο Σφιντέρσκι είναι επίσημα μέλος του Παναθηναϊκού από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, ο Φώτης Ιωαννίδης θα έχει άξιο συμπαραστάτη στη γραμμή κρούσης του «τριφυλλιού» και ο Πολωνός επιθετικός παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στο επίσημο κανάλι των «πράσινων».



Αναλυτικά μίλησε για :



Τον Παναθηναϊκό: «Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ελπίζω να κερδίσουμε το πρωτάθλημα».

Το αν έχει δει παιχνίδια της ομάδας: «Έχω δει κάποια παιχνίδια γιατί αγωνίζονται και οι φίλοι μου εδώ. Προσπαθούσα να δω τα ματς όταν είχα ελεύθερο χρόνο. Είδα και το ματς με την ΑΕΚ. Με χαροποιεί γιατί είμαστε στο -4 από τον Ολυμπιακό και ευελπιστώ να πάρουμε τον τίτλο».



Τον Ντραγκόφσκι: «Με τον Μπαρτ παίξαμε στην εθνική ομάδα κ-15, μετά στη Γιαγκελόνια ήμουν 17 και ο Μπαρτ ήταν εκεί. Ένα ντεμπούτο στον ίδιο αγώνα μαζί του. Είχε μπει στο ματς λίγο νωρίτερα από εμένα. Είχαμε κοινή διαδρομή ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και είμαι χαρούμενος που θα είμαστε πάλι μαζί. Έχω αγωνιστεί και με τον Λημνιό και τον Ίνγκασον στο παρελθόν».



Τους υπόλοιπους φίλους του που βρίσκονται στον σύλλογο: «Μίλησα με τον Ίνγκι και τον Μπαρτ. Λατρεύουν την πόλη, τον σύλλογο, την έδρα της ομάδας, τους φιλάθλους. Μου είπαν ότι όλα είναι φανταστικά και δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ. Όταν έμαθα το ενδιαφέρον είπα ότι ήθελα να έρθω σε αυτό το κλαμπ».



Την εμπειρία του στη Σάρλοτ: «Δεν ήταν εύκολα στην αρχή. Ήταν ένα κλαμπ που μόλις είχε ιδρυθεί. Διαφορετική και νέα εμπειρία. Αυτά τα τρία χρόνια στις ΗΠΑ μου έδωσαν πολλά. Έγινα καλύτερος ποδοσφαιριστής. Είχα ευθύνες πάνω μου γιατί ήμουν η ακριβότερη μεταγραφή και ο μεγαλύτερος παίκτης. Ήταν όμορφη εμπειρία. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στην Ελλάδα».

