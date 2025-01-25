Δομάζος: Ο Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη με πανό του «Στρατηγού» στη Λεωφόρο

Λάβαρο με το πορτρέτο του μεγάλου «Στρατηγού» του Παναθηναϊκού Μίμη Δομάζου, τοποθέτησε έξω από το «Απόστολος Νικολαΐδης» η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να τιμήσει τη μνήμη του.



Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν αυτή την κίνηση μέσω social media ενώ, εναποτίθενται και λουλούδια στο σημείο.

«Ελάχιστος φόρος τιμής στον στρατηγό μας» επισημαίνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η κηδεία του Μίμη Δομάζου, ο οποίος απεβίωσε το πρωί της Παρασκευής, θα τελεστεί την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, στις 15:00 το μεσημέρι.

