Ο Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη του Μίμη Δομάζου: Λάβαρο του «Στρατηγού» έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του Μίμη Δομάζου, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τοποθέτησε ένα πανό με το πορτρέτο του στην εξωτερική πλευρά του γηπέδου της Λεωφόρου

Δομάζος: Ο Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη με πανό του «Στρατηγού» στη Λεωφόρο

Λάβαρο με το πορτρέτο του μεγάλου «Στρατηγού» του Παναθηναϊκού Μίμη Δομάζου, τοποθέτησε έξω από το «Απόστολος Νικολαΐδης» η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να τιμήσει τη μνήμη του.

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν αυτή την κίνηση μέσω social media ενώ, εναποτίθενται και λουλούδια στο σημείο.

«Ελάχιστος φόρος τιμής στον στρατηγό μας» επισημαίνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. 

Η κηδεία του Μίμη Δομάζου, ο οποίος απεβίωσε το πρωί της Παρασκευής, θα τελεστεί την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, στις 15:00 το μεσημέρι.

