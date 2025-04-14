«Πέρασε» από τη Γαλιλαία κι ανέβηκε κορυφή η Μακάμπι Τελ Αβίβ

Κορυφή στην ισραηλινή Λίγκα για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η «ομάδα του λαού» νίκησε 80-73 στη Γαλιλαία τη Χάποελ Γκαλίλ Γκιλμπόα για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος και με 20-4 ρεκόρ ανέβηκε μόνη της στην κορυφή, αφήνοντας τους γηπεδούχους με 10-14 οριακά στην προνομιούχο δεκάδα.

Οι παίκτες του Οντετ Κάτας έκαναν 25-16 επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο κι έφτασαν στην τελική επικράτηση.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Χορτ με 19, Μπλατ με 15 και Σόρκιν με 12 πόντους.

