«Πέρασε» από τη Γαλιλαία κι ανέβηκε κορυφή η Μακάμπι Τελ Αβίβ

Έστω και με το ζόρι, η Μακάμπι Τελ Αβίβ νίκησε τη Χάποελ Γκαλίλ Γκιλμπόα στη Γαλιλαία 80-73 για την 24η αγωνιστική της ισραηλινής Λίγκας κι ανέβηκε μόνη της στην κορυφή της βαθμολογίας

Μακάμπο

Κορυφή στην ισραηλινή Λίγκα για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η «ομάδα του λαού» νίκησε 80-73 στη Γαλιλαία τη Χάποελ Γκαλίλ Γκιλμπόα για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος και με 20-4 ρεκόρ ανέβηκε μόνη της στην κορυφή, αφήνοντας τους γηπεδούχους με 10-14 οριακά στην προνομιούχο δεκάδα.

Οι παίκτες του Οντετ Κάτας έκαναν 25-16 επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο κι έφτασαν στην τελική επικράτηση.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Χορτ με 19, Μπλατ με 15 και Σόρκιν με 12 πόντους.

Πηγή: sport-fm.gr

