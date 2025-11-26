Σερέλης στο Paopantou: «Ο Σλούκας είναι ο πιο πετυχημένος παίκτης στη Euroleague»

Ο Χρήστος Σερέλης, μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν, τόνισε στην κάμερα του Paopantou και στον Νίκο Παγκάκη ότι η σχέση ομάδας, κόσμου λειτουργεί πλέον σε απόλυτη αρμονία, η οποία πολλαπλασιάζει την ενέργεια στο γήπεδο.

Αναφέρθηκε με έμφαση στη σταθερότητα που έχει αποκτήσει η ομάδα μετά την έλευση του Φαρίντ, ο οποίος, όπως είπε, έχει φέρει ισορροπία σε όλες τις γραμμές, αυτοπεποίθηση και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης σε άμυνα και επίθεση. Τόνισε ότι η ομάδα πλέον παίζει χωρίς φόβο, γνωρίζοντας πως ακόμη και σε κακές στιγμές θα βρει την αμυντική της ισορροπία, ενώ πρόσθεσε πως η παρουσία του Φαρίντ ανοίγει σημαντικά τους χώρους στην επίθεση.

