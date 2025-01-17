Συνέντευξη στο podcast του Ρομάριο παραχώρησε ο Νεϊμάρ. Ο Βραζιλιάνος άσος αναφέρθηκε στα χρόνια του στην Μπαρτσελόνα, αποκαλύπτοντας πως ο Λιονέλ Μέσι του είχε πει πως θέλει να τον κάνει τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο.

Ο Νεϊμάρ ανέφερε στη συνέχεια πως ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε ζηλέψει λίγο όταν ο pulga πήγε να αγωνιστεί στην Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς ο Γάλλος δεν ήθελε να μοιράζεται τον Βραζιλιάνο με άλλον.

A little snippet of Neymar on Romário’s podcast that will release later tonight:



“Messi came to me & said... Why are you leaving? Do you want to be the best in the world? I’m going to make you the best in the world.” pic.twitter.com/YsCufnEkKa — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) January 16, 2025

Αναλυτικά όλα όσα είπε:

Για το αν μετάνιωσε που επέλεξε το 2013 την Μπαρτσελόνα και όχι την Ρεάλ:

Δεν έχω μετανιώσει για κάτι στην καριέρα μου. Όλα τα λάθη που έκανα στην καριέρα μου και στις επιλογές ζωής, με βοήθησαν να μεγαλώσω και να ωριμάσω. Δεν μετανιώνω για την απόφασή μου να πάω στην Μπαρτσελόνα και όχι στην Ρεάλ. Ακολούθησα την καρδιά μου. Προφανώς ήθελα να παίξω μαζί με τον Μέσι! Η Μπάρτσα ήταν η ομάδα που αγάπησα. Πάντα την παρακολουθούσα, από την εποχή του Ροναλντίνιο πάντα έλεγα πως ήθελα να παίξω εκεί και συνέβη.

Για τις δυσκολίες που είχε στην Μπαρτσελόνα:

Πέρασα τους πρώτους έξι μήνες στην Μπαρτσελόνα έχω πεταλούδες στο στομάχι. Πίστευα ότι δεν μπορούσα να περάσω κάποιον με ντρίμπλα και ότι τα έκανα όλα λάθος. Θυμάμαι σε ένα ματς κόντρα στην Αθλέτικ που ήμουν σε απόγνωση στο ημίχρονο παίζοντας τόσο άσχημα. Θυμάμαι ότι έκλαιγα και τότε μπήκε στα αποδυτήρια ο Μέσι. Με ρώτησε "γιατί κλαις" και μου είπε: "Ηρέμησε, θα σε βοηθήσουμε. Θέλουμε να παίξεις το καλύτερο ποδόσφαιρο όπως έκανες στην Σάντος, χωρίς πίεση. Εάν χρειάζεσαι κάτι, μπορείς να βασιστείς πάνω μου. Μετά από αυτό απέκτησα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερο ενθουσιασμό στο παιχνίδι μου.

Για την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα με προορισμό την Παρί:

Δεν έφυγα από την Μπαρτσελόνα για να γίνω ο καλύτερος στον κόσμο στην Παρί. Ο Μέσι με ρώτησε "Γιατί φεύγεις; Θέλεις να γίνεις ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο; Μπορώ εγώ να σε κάνω τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο". Του απάντησα πως δεν ήταν αυτό, ήταν κάτι προσωπικό. Προφανώς, όσον αφορά στο οικονομικό, τα πράγματα θα γίνονταν καλύτερα για μένα και υπήρχαν εκεί πολλοί Βραζιλιάνοι. Ήθελα να παίξω με τους συμπατριώτες μου. Στην Παρί υπήρχε ο Τιάγκο Σίλβα, μόλις είχε υπογράψει ο Ντάνι Άλβες, ο Μαρκίνιος, ο Λούκας Μόουρα. Ήταν όλοι φίλοι μου.

Για την παρουσία του στην Παρί:

Ο Εμπαπέ δεν ήταν ενοχλητικός. Όταν ήρθε ο Μέσι, νομίζω ότι έγινε λίγο ζηλιάρης. Συνήθιζα να αποκαλώ "Χρυσό Παιδί" τον Εμπαπέ και του έλεγα πως ήταν ένας από τους καλύτερους. Είχα πάντα συζητήσεις μαζί του. Όταν ήρθε ο Λέο, νομίζω πως ο Εμπαπέ ζήλεψε. Δεν ήθελε να με μοιράζεται με άλλον. Κάπως έτσι άρχισαν οι καυγάδες και έγινε η αλλαγή στη συμπεριφορά.

Για το τι δεν πήγε καλά στην Παρί:

Ο εγωισμός. Νομίζω πως είναι καλό να έχεις εγωισμό και να πιστεύεις ότι είσαι ο καλύτερος αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι δεν παίζεις μόνος. Στη σύγχρονη εποχή του ποδοσφαίρου, εάν δεν βοηθούν όλοι, είναι απίθανο να κερδίσεις κάτι.

Για την εμπειρία του στην Σαουδική Αραβία:

Με εξέπληξε η Σαουδική Αραβία. Υπάρχει η πιθανότητα να παραμείνω εδώ μετά από τη λήξη του συμβολαίου μου. Ας περιμένουμε, σε έξι μήνες πολλά μπορούν να αλλάξουν.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.