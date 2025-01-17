Μπασκετικό ντέρμπι «αιωνίων» τη Δευτέρα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ακόμη μία μπασκετική κόντρα «αιωνίων» έρχεται την Δευτέρα (20.01) και ο bwinΣΠΟΡ FM σας βάζει στην καρδιά της δράσης.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR και Ολυμπιακός συγκρούονται στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα, σε μια μάχη με φόντο την πρώτη θέση και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα πλάνα των Εργκίν Αταμάν και Γιώργου Μπαρτζώκα και στις 20:15 ακριβώς ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο παιχνίδι.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών, μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-Ολυμπιακός. Την Δευτέρα στις 20:15 έχουμε ντέρμπι «αιωνίων». Εδώ! Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6…

