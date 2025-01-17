Εκτός ο Μήτογλου από το ματς του Παναθηναϊκού ΑΚTOR με τη Μπασκόνια

Ολοένα και αυξάνονται τα αγωνιστικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Εργκίν Αταμάν.

Έτσι όπως έγινε γνωστό πριν λίγο, από το σημερινό ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Μπασκόνια, ο Τούρκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντίνο Μήτογλου.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ σήμερα ανέβασε πυρετό λόγω μιας ίωσης και έτσι θα είναι απών από τον αποψινό αγώνα.

Η εξέλιξη αυτή μειώνει και άλλο τις επιλογές που θα έχουν σήμερα οι πράσινοι για τις θέσεις κοντά στο καλάθι. Μόλις τρεις είναι αυτοί που μπορούν να αγωνιστούν σήμερα, τους Χουάντσο, Γιουρτσεβέν και Γκάμπριελ.

Υπενθυμίζεται πως στην Αθήνα έχουν μείνει οι τραυματίες Λεσόρ, Γκριγκόνις και Αντετοκούνμπο.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.