Άρης: Ανακοίνωσε Κάρλες Πέρεθ

Ποδοσφαιριστής του Άρη με κάθε επισημότητα είναι ο Κάρλες Πέρεθ, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την απόκτηση του 27χρονου μεσοεπιθετικού από τη Θέλτα με μονοετή δανεισμό.



Το deal, περιλαμβάνει οψιόν υποχρεωτικής αγοράς, που θα ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026.

Αναλυτικά:



Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Carles Perez με τη μορφή δανεισμού και υποχρεωτικής οψιόν αγοράς, το καλοκαίρι του 2026, από την RC Celta Vigo.



O Carles Perez Sayol γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1998 στο Γκρανολιές της Καταλονίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα αγωνιζόμενος στις ακαδημίες των CF Vilanova del Valles, CF Damm Youth και RCD Espanyol, πριν ενταχθεί στα αναπτυξιακά τμήματα της Barcelona σε ηλικία 14 ετών.



Αφού πέρασε από όλα τα αναπτυξιακά τμήματα της «La Masia», έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα της Barcelona τη σεζόν 2019/20 (13 συμμετοχές, 3 γκολ, 2 ασίστ) και στη μέση της χρονιάς παραχωρήθηκε ως δανεικός για έξι μήνες στην AS Roma.

Στην ιταλική πρωτεύουσα άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, με αποτέλεσμα η AS Roma να δαπανήσει 13 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει τα δικαιώματά του τον Σεπτέμβριο του 2020.



Ακολούθησαν δύο γεμάτες σεζόν στη Ρώμη (76 συμμετοχές, 8 γκολ, 7 ασίστ) σε πρωτάθλημα, Κύπελλο Ιταλίας και ευρωπαϊκές διοργανώσεις πριν παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού για μια σεζόν στην RC Celta Vigo το καλοκαίρι του 2022.



Η επανεμφάνισή του στην Ισπανία ήταν εντυπωσιακή και το επόμενο καλοκαίρι οι Ισπανοί τον αγόρασαν έναντι 5,2 εκατομμυρίων ευρώ.



Με τη φανέλα της RC Celta Vigo αγωνίστηκε 57 φορές (8 γκολ, 7 ασίστ) και την χρονιά που μας πέρασε αγωνίστηκε στη Getafe CF ως δανεικός καταγράφοντας 30 συμμετοχές και 3 γκολ στη La Liga και το Κύπελλο Ισπανίας.



Από σήμερα, ο Carles Perez ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ.



Benvingut, Carles!



«Μου αρέσει η πίεση»



Στις πρώτες του δηλώσεις στο arisfc.com.gr, ο Carlos Perez, σημείωσε: «Είναι μία μεγάλη πρόκληση στην καριέρα μου ο ερχομός μου στον ΑΡΗ και ανυπομονώ να ζήσω αυτήν την εμπειρία. Μου έχουν πει τα καλύτερα για την ομάδα και τη Θεσσαλονίκη ο κ. Ρέγιες, αλλά και ο Ούγκο Μάγιο που αγωνιζόταν εδώ πέρσι. Οπότε ξέρω τι με περιμένει. Ο ΑΡΗΣ είναι ένα κλαμπ με απαιτήσεις και πίεση. Μου αρέσει αυτό γιατί θέλω πάντα να βάζω υψηλούς στόχους και να τους κατακτώ. Μαζί με τον προπονητή μου, τους συμπαίκτες μου και τον κόσμο θα κάνουμε τα πάντα τη νέα σεζόν για να πετύχουμε τους στόχους μας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και περιμένω τη στιγμή που θα ξεκινήσει η δράση».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.