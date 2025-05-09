Παναθηναϊκός: Η πορεία προς το Final Four του Άμπου Ντάμπι

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο Final Four, διεκδικώντας το 8ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αυτή τη φορά, θα αγωνιστεί στο Άμπου Ντάμπι. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έδειξαν τη δύναμή τους. Ξεπέρασαν κάθε εμπόδιο που συνάντησαν, από τραυματισμούς μέχρι δύσκολες αναμετρήσεις.

Με αδιάκοπη προσπάθεια και αφοσίωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Η ομάδα του «τριφυλλιού» είναι έτοιμη να παλέψει για έναν ακόμη τίτλο. Σκοπός της είναι να συνεχίσει την παράδοση επιτυχίας που τη συνοδεύει.

