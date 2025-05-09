Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Η πορεία προς το Final Four του Άμπου Ντάμπι

H KAE Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε βίντεο με την πορεία των πρωταθλητών Ευρώπης μέχρι το Final-Four του Άμπου Ντάμπι 

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο Final Four, διεκδικώντας το 8ο τρόπαιο στην ιστορία του. Αυτή τη φορά, θα αγωνιστεί στο Άμπου Ντάμπι. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έδειξαν τη δύναμή τους. Ξεπέρασαν κάθε εμπόδιο που συνάντησαν, από τραυματισμούς μέχρι δύσκολες αναμετρήσεις.

Με αδιάκοπη προσπάθεια και αφοσίωση, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Η ομάδα του «τριφυλλιού» είναι έτοιμη να παλέψει για έναν ακόμη τίτλο. Σκοπός της είναι να συνεχίσει την παράδοση επιτυχίας που τη συνοδεύει. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Final 4 μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark