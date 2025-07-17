Σάκκαρη: Πήρε wild card για το τουρνουά στην Ουάσινγκτόν

Τη συμμετοχή της στο τουρνουά της Ουάσινγκτον εξασφάλισε η Μάρια Σάκκαρη μέσω της wild card που εξασφάλισε.



Η Ελληνίδα τενίστρια η οποία θα ξεκινήσει την εφετινή της πορεία στις σκληρές επιφάνειες στο Mubadala City DC Open είχε λάβει μέρος στη διοργάνωση και το 2023 όταν και είχε φτάσει στον τελικό της, εκεί που είχε γνωρίσει την ήττα από την Κόκο Γκοφ.

Μετά την εξέλιξη αυτή η Μαρία Σάκκαρη θα αναχωρήσει με προορισμό τις ΗΠΑ για τη διοργάνωση η οποία ξεκινά στις 21 Ιουλίου.



Wild card έχει λάβει και η Βίνους Γουίλιαμς, ενώ επικεφαλής του ταμπλό είναι η Τζέσικα Πεγκούλα.

