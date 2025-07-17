Ο Ολυμπιονίκης του ski cross, Audun Groenvold, έχασε τη ζωή του αφού χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια εκδρομής σε εξοχική καλύβα, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Νορβηγική Ομοσπονδία Σκι. Ήταν 49 ετών.

Ο Groenvold είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ το 2010.

«Με βαθιά θλίψη λάβαμε την είδηση του πρόωρου θανάτου του Audun Groenvold», ανέφερε η ομοσπονδία. «Ο πρώην εθνικός αθλητής της αλπικής και στη συνέχεια της freestyle κατηγορίας χτυπήθηκε πρόσφατα από κεραυνό κατά τη διάρκεια εκδρομής σε καλύβα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και έλαβε θεραπεία για τα τραύματά του, όμως υπέκυψε το βράδυ της Τρίτης.

Ο Groenvold ήταν αρχικά μέλος της εθνικής ομάδας αλπικού σκι της Νορβηγίας, προτού στραφεί στη freestyle και το ski cross. Είχε ανέβει μία φορά στο βάθρο σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου αλπικού σκι, όταν κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατάβαση στη Σιέρα Νεβάδα της Ισπανίας το 1999.

Το 2005 κατέκτησε επίσης το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ski cross, ενώ το 2007 αναδείχθηκε νικητής στο συνολικό κύπελλο της κατηγορίας.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, εργάστηκε ως προπονητής της εθνικής ομάδας και τηλεσχολιαστής.

«Το νορβηγικό σκι έχασε μια σπουδαία φυσιογνωμία, που είχε σημαντική προσφορά τόσο στην κοινότητα του αλπικού όσο και του freestyle», δήλωσε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Tove Moe Dyrhaug, προσθέτοντας ότι ο θάνατός του αφήνει «ένα τεράστιο κενό».

