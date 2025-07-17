Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Αλμπάν Λαφόν, που αναμένεται να αποτελέσει ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας αφίχθη στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν τα μεσάνυχτα και από αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στο «τριφύλλι».

Ο 26χρονος γκολκίπερ θα παραχωρηθεί από τη Ναντ στην ομάδα του Ρούι Βιτόρια με μονοετή δανεισμό, με τον Παναθηναϊκό να γίνεται η τέταρτη ομάδα στην καριέρα του ποδοσφαιριστή.

@sporfm946 Έφτασε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Αλμπάν Λαφόν #sporfm #paofc #παναθηναικος #lafont ♬ πρωτότυπος ήχος - sporfm946

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.