Πάτησε Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Λαφόν

Ο Αλμπάν Λαφόν έφτασε στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό

Λαφόν

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Αλμπάν Λαφόν, που αναμένεται να αποτελέσει ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας αφίχθη στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν τα μεσάνυχτα και από αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στο «τριφύλλι».

Ο 26χρονος γκολκίπερ θα παραχωρηθεί από τη Ναντ στην ομάδα του Ρούι Βιτόρια με μονοετή δανεισμό, με τον Παναθηναϊκό να γίνεται η τέταρτη ομάδα στην καριέρα του ποδοσφαιριστή.

