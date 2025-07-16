Ο καλύτερος μέχρι σήμερα Παναθηναϊκός, νίκησε τη Βέστερλο και τώρα… Ρέιντζερς

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Βέστερλο στο Ολυμπιακό στάδιο, στο πέμπτο φιλικό προετοιμασίας και την πρόβα τζενεράλε, πριν το πρώτο ματς με τη Ρέιντζερς, την προσεχή Τρίτη (22/07).

Ο Τσέριν στο 41’, ο Πελίστρι στο 55’ και ο Μπρέγκου στο 84’ χρίστηκαν σκόρερ για τους «πράσινους», που είχαν και δοκάρι σε κεφαλιά του Σφιντέρσκι στο 74ο λεπτό, ενώ είδαν τους Βέλγους να μειώνουν στο τέλος, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Φάεσεν.

Ασφυκτική πίεση στο 90λεπτο, άμεση ανάκτηση κατοχής και καλές συνεργασίες στις μεταβάσεις, ειδικότερα στην επανάληψη της αναμέτρησης, είναι τα στοιχεία που κρατάει ο Ρουί Βιτόρια ενόψει Γλασκώβης.

Στο… μυαλό του κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-3-3, τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Βαγιαννίδης, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας συνέθεσαν την τριάδα στα χαφ και οι Πελίστρι-Τζούριτσιτς τα «στηρίγματα» του προωθημένου Ιωαννίδη.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή της μπάλας με το ξεκίνημα, την κυκλοφόρησε με υπομονή, αλλά δεν μπόρεσε να βρει διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία, παρά την διάθεση του να φτιάξει παιχνίδι από πίσω.

Με την Βέστερλο να παίζει σε πολύ χαμηλά μέτρα και να τον δυσκολεύει αρκετά, παρότι οι «πράσινοι» ανακτούσαν εύκολα την μπάλα, όταν την έχαναν, με αποτέλεσμα να μην «φάνε» αντεπιθέσεις.

Πάντως, οι Βέλγοι απείλησαν πρώτοι στο 7’, με το επικίνδυνο σουτ του Γιόου και τον Ντραγκόφσκι να διώχνει με τα ακροδάχτυλα, ενώ από την εκτέλεση του κόρνερ ο Μπαϊράμ αστόχησε σε κεφαλιά, αμαρκάριστος.

Το σκηνικό παρέμεινε ίδιο στα επόμενα λεπτά και μέχρι να φτάσουμε στο 20’, όπου ο Παναθηναϊκός από την επιμονή και το κλέψιμο ψηλά του Μπακασέτα κατέγραψε την πρώτη του φάση, αλλά το σουτ του κόντραρε σε αντίπαλο και απομακρύνθηκε.

Με τους γηπεδούχους να πρεσάρουν αποτελεσματικά, να έχουν τον έλεγχο αλλά να αδυνατούν να βρουν την κάθετη που θα έβγαζε κάποιον παίκτη σε θέση βολής απέναντι στον Γιούνγκνταλ, παίρνοντας ξανά κακό βαθμό στο κομμάτι της δημιουργίας.

Τελικά, ο Παναθηναϊκός πέτυχε πρώτος γκολ, στο 41ο λεπτό. Όταν μετά από συνεργασία με τον Πελίστρι ο Βαγιαννίδης έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Ιωαννίδης δεν μπόρεσε να σκοράρει με το κεφάλι αλλά ο επερχόμενος Τσέριν, με ψυχραιμία και ωραία προσποίηση, πλάσαρε εύστοχα, για το 1-0!

Έχοντας μάλιστα δύο λεπτά μετά και μια ακόμα καλή στιγμή, με το ευθύβολο σουτ του Κυριακόπουλου λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή να σταματάει σε αντίπαλο, για να πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το υπάρχον σκόρ…

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν σαφώς καλύτερο για το «τριφύλλι», καθώς συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά τον αντίπαλό του, αλλά να βγάζει και καλύτερες συνεργασίες πλέον.

Απείλησε μόλις στο 46’, με τον Μπακασέτα να δοκιμάζει το πόδι του και τα ρεφλέξ του Γιούνγκνταλ, ενώ εννιά λεπτά μετά ήρθε και το 2-0 υπέρ του.

Καθώς από την ωραία συνεργασία του Μπακασέτα με τον Τζούριτσιτς, ο δεύτερος γύρισε την μπάλα στην μικρή περιοχή, με τον Πελίστρι να πλασάρει εύστοχα από κοντά!

Ακολούθησε η… οκταπλή αλλαγή του Ρουί Βιτόρια, που όμως, όχι μόνο δεν μπέρδεψε την κατάσταση, αλλά αντιθέτως έδωσε νέα ορμή στην ομάδα του, η οποία εξακολούθησε να πρεσάρει… ασταμάτητα, να μην δέχεται φάσεις και παράλληλα να φύγει σωστά στην αντεπίθεση, αλλά να υστερεί στην τελική ενέργεια, για να βρει κι άλλα τέρματα.

Βέβαια, ο Παναθηναϊκός στάθηκε και άτυχος, καθώς η σκαστή κεφαλιά του Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή στο 74ο λεπτό, από την σέντρα του Μλαντένοβιτς από αριστερά σταμάτησε στην εσωτερική πλευρά του οριζόντιου δοκαριού της Βέστερλο…

Με τον Πορτογάλο να κάνει δύο ακόμα αλλαγές και τον Ντραγκόφσκι να είναι ο μοναδικός που έπαιξε σε όλο το 90λεπτό, το «τριφύλλι», εν τέλει, έφτασε και σε ένα τρίτο γκολ στο 84’. Όταν μετά από οργανωμένη πίεση ψηλά και λάθος του Γιούνγκνταλ, ο Μαξίμοβιτς έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον Μπρέγκου και εκείνος την έστειλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 3-0 υπέρ της ομάδας του!

Αυτό όμως δεν έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα, αφού οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 3-1 με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Φάεσεν, στο 89’.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης (72' Κώτσιρας), Πάλμερ-Μπράουν (58' Ίνγκασον), Τουμπά (58' Γέντβαϊ), Κυριακόπουλος (58' Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (58' Σιώπης), Τσέριν (58' Μαξίμοβιτς), Μπακασέτας (58' Μπρέγκου), Πελίστρι (58' Τετέ), Ιωαννίδης (58' Σφιντέρσκι), Τζούριτσιτς (72' Μαντσίνι).

Βέστερλο (Τίμι Σίμονς): Γιούνγκνταλ, Λαπάζ, Μπος, Ρέινολντς, Ρόμενς, Μπαϊράμ, Μεμπούντε, Γιόου, Χασπολάτ, Κεϊμπούς, Φρίγκαν.

