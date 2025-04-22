Ψυχωμένος Παναθηναϊκός με Χουάντσο από άλλο πλανήτη

Το ματς

Η Εφές έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα με φόλοου του Μπράιαντ (0-2), ενώ ο Γιούρτσεβεν σκόραρε με ωραία κίνηση και χουκ για το 2-2. Με νέο καλάθι από επιθετικό ριμπάουντ δια χειρός Πουαριέ, και λέι απ του Γιούρτσεβεν, διαμορφώθηκε ξανά ισοπαλία (4-4), με τον Μπράιαντ να βάζει δύο βολές για το 4-6.

Ο Ναν έβαλε το πρώτο τρίποντο του ματς (7-6), πριν ο Γιούρτσεβεν καρφώσει εντυπωσιακά για το 9-6. Μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Τούρκου σέντερ, ο Όσμαν ευστόχησε από τη γωνία και διαμόρφωσε το 12-6. Ο Πουαριέ μείωσε με συνεχόμενους πόντους, όμως ο Χουάντσο έβαλε τρίποντο για το 15-10. Ο Όσμαν πήγε στη γραμμή και έβαλε τις βολές (17-10), όμως ο Πουαριέ σκόραρε δύο σερί χουκ και μείωσε σε 17-14.

Ο Σλούκας πέρασε στα πόδια τον Σμιτς και πέτυχε το πρώτο του καλάθι (19-14), με τον Μπράιαντ να βάζει βολές και έπειτα ωραίο καλάθι για το 19-18. Ο Χουάντσο πήρε επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε για το 21-18 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με λέι απ των Ντοζίερ και Μήτογλου για το 23-20. Μετά από κλέψιμο του Έλληνα φόργουορντ, ο Χουάντσο παρέλαβε την ασίστ του Σλούκα και κάρφωσε (25-20), πριν ο Μπράουν βάλει πέντε συνεχόμενους πόντους με τρίποντο από τη γωνία και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό για το 30-20. Ο Γουίλις μείωσε με τρίποντο (30-23), όμως ο Καλαϊτζάκης πήγε στη γραμμή μετά από νέο κλέψιμο του Μπράουν για το 32-23.

Η Εφές αντέδρασε και πλησίασε με τρίποντο του Νουόρα (32-28), ενώ ο Ντοζίερ πήγε στη γραμμή και διαμόρφωσε το 32-30. Ο Τόμπσον με τρίποντο έβαλε μπροστά τους Τούρκους (32-33), πριν ο Οτούρου καρφώσει για το 32-35. Ο Γουίλις και ο Λάρκιν έβαλαν μακρινά σουτ, με τον Όσμαν να δίνει λύση μετά από ώρα στον Παναθηναϊκό για το 34-40. Η Εφές συνέχισε τον «βομβαρδισμό», με τον Γουίλις να κάνει μεγάλη ζημιά και να διαμορφώνει το 36-46. Ο Γιούρτσεβεν κάρφωσε εντυπωσιακά δύο συνεχόμενες φορές (40-46), όμως ο Γουίλις ευνοήθηκε από την καθυστερημένη επιστροφή του στην άμυνα και σκόραρε ανενόχλητος για το 40-48 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με δύο βολές του Πουαριέ (40-50), πριν ο Χουάντσο βάλει τρίποντο για το 43-50. Τόμπσον και Ναν αντάλλαξαν τρίποντα (46-55), ενώ ο Σλούκας πήγε στη γραμμή και μείωσε σε 48-55. Ο αρχηγός των γηπεδούχων έριξε κι άλλο τη διαφορά με τρίποντο, όμως ο Λάρκιν απάντησε για το 51-58. Ο Ναν έβαλε ένα μακρινό σουτ και ο Χουάντσο πέτυχε γκολ φάουλ, σκοράροντας με λέι απ μετά τη χαμένη του βολή για το 58-60. Ο Λάρκιν βρήκε λύση για την Εφές με καλάθι και φάουλ (58-63), ενώ ο Σμιτς με τυχερό τρίποντο έγραψε το 58-66. Ο Μπράιαντ συνέχισε το καλό του παιχνίδι και επανέφερε τη διψήφια διαφορά (58-68), πριν ο Λάρκιν βάλει δύο βολές μέσω τεχνικών ποινών για το 58-70. Ο Ναν πήγε στη γραμμή και μείωσε (60-70), με τον Σλούκα να βάζει και αυτός βολές μετά από κάρφωμα του Ντοζίερ για το 62-72. Ο Χουάντσο κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι της Εφές και διαμόρφωσε το 64-72 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Χουάντσο συνέχισε το… dunk party (66-72), πριν πετύχει γκολ φάουλ για το 68-72. Ο Γιούρτσεβεν με πείσμα έριξε τη διαφορά στο καλάθι (70-72), προιν βάλει βολές για το 72-72. Ο Ντοζίερ έδωσε λύση στην Εφές (72-74), με τους Σλούκα και Όσμαν να διαμορφώνουν το 75-76. Ο Τούρκος φόργουορντ έβαλε τρίποντο προσπεράσματος (78-76), με τον Γκέιμπριελ να πετυχαίνει δύο κρίσιμες βολές για το 80-78. Ο Σλούκας πέτυχε άλλες δύο (82-79), με τον Πουαριέ να βάζει 1/2 από τη γραμμή και τον Γκραντ να ευστοχεί σε τρίποντο για το 85-80. Ο Χουάντσο έκοψε τον Τόμπσον και ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 40-48, 64-72, 87-83

