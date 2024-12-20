Superleague 2: Νίκη «ανάσα» για τον Διαγόρα, 1-0 τον ΠΑΟΚ Β'

Βαθμολογική ανάσα για τον Διαγόρα Ρόδου ο οποίος επικράτησε με 1-0 του ΠΑΟΚ Β, για την 14η αγωνιστική της Super League 2. Κάπως έτσι οι γηπεδούχοι έχουν 11 βαθμούς, ενώ από την άλλη ο Δικέφαλος του Βορρά δέχθηκε την 7η σερί του ήττα και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι.

Το ματς γενικότερα δεν είχε καλό ρυθμό και είχε λιγοστές ευκαιρίες. Ο Διαγοράς ήταν εκείνος ο οποίος απειλούσε περισσότερο από τον ΠΑΟΚ Β και είχε κάποιες καλές στιγμές.

Τελικά, τον γόρδιο δεσμό έλυσε ο Τσιαντούλας, ο οποίος στο 86ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους εκτελώντας εύστοχα από τα 11 βήματα και διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.12.2024

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

Α’ ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – ΠΟΤ Ηρακλής (17:00 / monobala.gr)

ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – ΠΑΟΚ Β 1-0

(86’ Τσιαντούλας)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.12.2024

ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – Μακεδονικός (14:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.12.2024

AEL FC ARENA, ΑΕΛ – Νίκη Βόλου (16:00 / monobala.gr)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας της 14ης αγωνιστικής ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΠΑΟΚ Β θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ.8 του ΚΑΠ.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.12.2024

ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β’ – Πανιώνιος (15:00 / ΣΚΑΪ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.12.2024

ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Καλαμάτα (12:00 / ΣΚΑΪ)

ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ, Παναργειακός – Asteras Aktor B’ (15:00)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Κηφισιά (14:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.12.2024

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Αιγάλεω (14:00)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.