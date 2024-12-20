Superleague 2: Νίκη «ανάσα» για τον Διαγόρα, 1-0 τον ΠΑΟΚ Β'

Βαθμολογική ανάσα για τον Διαγόρα Ρόδου ο οποίος επικράτησε με 1-0 του ΠΑΟΚ Β, για την 14η αγωνιστική της Super League 2. Κάπως έτσι οι γηπεδούχοι έχουν 11 βαθμούς, ενώ από την άλλη ο Δικέφαλος του Βορρά δέχθηκε την 7η σερί του ήττα και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι.
Το ματς γενικότερα δεν είχε καλό ρυθμό και είχε λιγοστές ευκαιρίες. Ο Διαγοράς ήταν εκείνος ο οποίος απειλούσε περισσότερο από τον ΠΑΟΚ Β και είχε κάποιες καλές στιγμές.
Τελικά, τον γόρδιο δεσμό έλυσε ο Τσιαντούλας, ο οποίος στο 86ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους εκτελώντας εύστοχα από τα 11 βήματα και διαμόρφωσε το τελικό 1-0.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.12.2024
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα (15:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)
Α’ ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – ΠΟΤ Ηρακλής (17:00 / monobala.gr)
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – ΠΑΟΚ Β 1-0
(86’ Τσιαντούλας)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.12.2024
ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Καβάλα – Μακεδονικός (14:00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.12.2024
AEL FC ARENA, ΑΕΛ – Νίκη Βόλου (16:00 / monobala.gr)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας της 14ης αγωνιστικής ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΠΑΟΚ Β θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ.8 του ΚΑΠ.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.12.2024
ΣΕΡΑΦΕΙΔΕΙΟ, ΑΕΚ Β’ – Πανιώνιος (15:00 / ΣΚΑΪ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.12.2024
ΑΓΥΙΑΣ, Παναχαϊκή – Καλαμάτα (12:00 / ΣΚΑΪ)
ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ, Παναργειακός – Asteras Aktor B’ (15:00)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – Κηφισιά (14:00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.12.2024
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Αιγάλεω (14:00)
