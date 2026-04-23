Ο Γιαμάλ δεν πρόκειται να ξαναπαίξει για τη φετινή αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στα εναπομείναντα ματς της ομάδας μέχρι τη διαφαινόμενη κατάκτηση του τίτλου της LaLiga.

Ωστόσο, ο Ισπανός εξτρέμ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, όπως ανέφερε η Μπαρτσελόνα σε τοποθέτησή της.

Ο διεθνής αστέρας των Καταλανών αποκόμισε μυϊκό πρόβλημα σκοράροντας για τους πρωτοπόρους της ισπανικής Λίγκας το βράδυ της Τετάρτης για το 1-0 επί της Θέλτα.

Προφανώς και προκλήθηκε φόβος για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά προς το παρόν και βάσει της ενημέρωσης της ομάδας της Βαρκελώνης, ο ποδοσφαιριστής θα προλάβει το τουρνουά των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.