Ανακούφιση για Γιαμάλ: Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για τον τραυματισμό και το Μουντιάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ άκουσε ευχάριστα νέα από τους γιατρούς μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε για την κατάστασή του και τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ

Γιαμάλ

Ο Γιαμάλ δεν πρόκειται να ξαναπαίξει για τη φετινή αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στα εναπομείναντα ματς της ομάδας μέχρι τη διαφαινόμενη κατάκτηση του τίτλου της LaLiga.

Ωστόσο, ο Ισπανός εξτρέμ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, όπως ανέφερε η Μπαρτσελόνα σε τοποθέτησή της.

Ο διεθνής αστέρας των Καταλανών αποκόμισε μυϊκό πρόβλημα σκοράροντας για τους πρωτοπόρους της ισπανικής Λίγκας το βράδυ της Τετάρτης για το 1-0 επί της Θέλτα.

Προφανώς και προκλήθηκε φόβος για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά προς το παρόν και βάσει της ενημέρωσης της ομάδας της Βαρκελώνης, ο ποδοσφαιριστής θα προλάβει το τουρνουά των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ ποδόσφαιρο
