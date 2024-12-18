Προβάδισμα πρόκρισης για την ΑΕΚ -Νίκησε τον ΠΑΟΚ με 1-0

Στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση, η ΑΕΚ κέρδισε τον ΠΑΟΚ 1-0 στην OPAP Arena στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Ερίκ Λαμέλα να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και το πρώτο του εν Ελλάδι.

Ένα τσουβάλι γκολ έχασε η Ένωση, με τον Μαρσιάλ να αστοχεί σε πέναλτι στο 21' και τους Μουκουντί και Λαμέλα να αστοχούν από το μισό μέτρο σε μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος!

Με δέκα παίκτες τελείωσε τον αγώνα ο ΠΑΟΚ, λόγω αποβολής του Λόβρεν.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Ματίας Αλμέιδα αποφάσισε να μην κάνει πολλές αλλαγές συγκριτικά με το ματς της ΑΕΚ κόντρα στη Λαμία και διατήρησε τον «κορμό» αναλλοίωτο. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Μπρινιόλι, με τους Ρότα, Μήτογλου, Μουκουντί και Χατζισαφί στην άμυνα. Γιόνσον-Περέιρα το δίδυμο στα χαφ, στο δεξί φτερό ο Λαμέλα, στο αριστερό ο Μαρσιάλ και ο Πινέδα πίσω από τον προωθημένο Γκαρσία.

Από την άλλη ο Λουτσέσκου ξεκίνησε με τον Κοτάρκσι κάτω από τα γκολπόστ και τους Σάστρε, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα στην άμυνα. Καμαρά με Οζντόεφ στο κέντρο, αριστερά ο Τάισον, δεξιά ο Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλιας σε επιτελικό ρόλο πίσω από τον Τόμας.

Το ματς:

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά η αναμέτρηση είχε καλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν μέσα από την κατοχή να πάρουν τα ηνία του αγώνα και να επιβληθούν.

Κάτι το οποίο από το δέκατο λεπτό και έπειτα, το κατάφερε η ΑΕΚ και το πρώτο ημίχρονο της ανήκε πλήρως.

Η πρώτη καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους ήρθε στο 17’, με τον Λαμέλα να βρίσκεται ολομόναχος στην καρδιά της περιοχής του ΠΑΟΚ, αλλά η κεφαλιά του να περνάει άουτ.

Αυτή ήταν και η προειδοποιητική βολή της Ένωσης, καθώς στο 21’ κέρδισε πέναλτι. Ο Λαμέλα εκμεταλλεύτηκε την λάθος συνεννόηση Κοτάρσκι και Μπάμπα, μπήκε ανάμεσά τους και ανατράπηκε από τον Κροάτη τερματοφύλακα.

Ο Μαρσιάλ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Κοτάρσκι του είπε «όχι». Στην επαναφορά ο Χατζισαφί σκόραρε, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε καθώς είχε μπει στην περιοχή πριν εκτελεστεί το πέναλτι.

Η Ένωση δεν πτοήθηκε όμως και συνέχισε στο ίδιο τέμπο, με τον Λαμέλα να χάνει στο 30' μια τεράστια ευκαιρία, όταν μετά από γύρισμα του Πινέδα έστειλε την μπάλα άουτ από το μισό μέτρο.

Η τριάδα στο κέντρο της ΑΕΚ λειτουργούσε άψογα, ενώ πολλές φορές σύγκλινε και ο Λαμέλα, δημιουργώντας πολύ ωραίες συνεργασίες με τους συμπαίκτες του.

Δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, ο Μουκουντί ευνοήθηκε από τις κόντρες, αλλά μέσα από τη μικρή περιοχή δεν κατάφερε να βρει εστία και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.

