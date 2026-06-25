Οι «πράσινοι» δούλεψαν για περίπου μιάμιση ώρα σε διαφορετικούς τομείς υπό τις οδηγίες του Τζέικομπ Νίστρουπ και των συνεργατών του.

Μετά το καθιερωμένο ζέσταμα οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δυο γκρουπ με το ένα να δουλεύει στα τελειώματα των φάσεων έπειτα από ανάπτυξη από τα πλάγια και το άλλο να ακούει τις οδηγίες του Νίστρουπ σε αναλυτική άσκηση για το build up και τον τρόπο με τον οποίο σπάει το πρέσινγκ του αντιπάλου.

Ο Δανός διέκοπτε αρκετές φορές την άσκηση, έδινε τις κατευθύνσεις του στους παίκτες, για σωστές τοποθετήσεις, ιδανικές αποστάσεις και κινήσεις, ώστε να σπάει η πίεση.

Ακολούθησε δίτερμα σε μικρό χώρο με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να βγάζουν πάθος, κέφι, να το απολαμβάνουν και να σημειώνουν ορισμένα εντυπωσιακά γκολ!

Τελικό σκορ 2-2 με σκόρερ Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς από τη μια και Αντίνο, Ταμπόρδα από την άλλη! Μάλιστα, το τέρμα του «Τάμπο» χειροκροτήθηκε απ’ όλους, αφού η μπάλα άλλαξε με μεγάλη ταχύτητα και ο Αργεντινός εκτέλεσε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, προτού απαντήσει για την ισοφάριση ο Κροάτης.

Κατά τη διάρκεια του διπλού ο Νίστρουπ έδινε συνεχώς εντολές, ζητώντας «κάτω την μπάλα», «σωστές τοποθετήσεις» και ταχύτητα στις μεταβιβάσεις.

Δείτε βίντεο του sportfm:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.