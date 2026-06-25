Με 15 παίκτες άρχισε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τους αγώνες με τη Ρουμανία (2/7, Οραντέα, 19.00) και την Πορτογαλία (5/7, Sunel Arena, 19.30), για το τελευταίο «παράθυρο» της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World cup 2027.



Οι διεθνείς είχαν αρχίσει ατομικά προγράμματα από την Τρίτη στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας και από σήμερα ο Βασίλης Σπανούλης και οι συνεργάτες του ανέβασαν ρυθμούς.

Σε σχέση με την αρχική κλήση, απουσιάζουν οκαι ο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ σήμερα έλειπε και ο Δημήτρης Μωραΐτης λόγω ασθένειας. Στη σύνθεση έχουν προστεθεί οιΚώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Ομηρος Νετζήπογλου, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Νίκος Τουλιάτος, Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας και Γιάννης Καρακώστας.

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