Επίσημο: Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο ο Πίτερς

Ήταν γνωστό, είχε κλειδώσει εδώ και εβδομάδες και απέμενε το τυπικό για Αλεκ Πίτερς και Αρμάνι Μιλάνο, η οποία το μεσημέρι της Πέμπτης (25/06) ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, κάνοντας λόγο για πολυετή συμφωνία χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει την ακριβή χρονική διάρκεια του συμβολαίου.

Ο 31χρονος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 2022 έως το φινάλε της σεζόν που ολοκληρώθηκε, κατακτώντας μεταξύ άλλων τρία πρωταθλήματα (2023, 2025, 2026) και τη φετινή Ευρωλίγκα, στην οποία υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για τους «ερυθρόλευκους» στο Final Four μετρώντας 16 πόντους και 7 ριμπάουντ στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πίτερς προχώρησε και στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο, αναφέροντας πως: «Είναι ένα εξαιρετικό συναίσθημα να εντάσσεσαι σε έναν σύλλογο όπως η Αρμάνι Μιλάνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα, αλλά και με τους ανθρώπους μέσα στον σύλλογο που χτίζουν μια ομάδα της οποίας η οικογένειά μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε μέρος.

Θα φτάσω στο Μιλάνο έτοιμος να θέσω το πρότυπο της σκληρής δουλειάς, της συνέπειας και της ψυχικής αντοχής. Ελπίζω οι οπαδοί μας να καταλάβουν ότι θα δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο, επειδή ξέρω ότι θα μας δώσουν αυτό που χρειαζόμαστε. Βλέπω σπουδαία πράγματα στο μέλλον της Αρμάνι και είμαι ευγνώμων στον σύλλογο που με προσκάλεσε να γίνω μέλος της».



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