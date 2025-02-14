Η Στουρμ Γκρατς στον δρόμο του Ολυμπιακού στους «16» του UEFA Youth League

Τα εντυπωσιακά «μωρά» του Ολυμπιακού έμαθαν το επόμενο εμπόδιό τους στη νέα, αξιοθαύμαστη πορεία που πραγματοποιούν στο UEFA Youth League, γνωρίζοντας πως είναι η ομάδα την οποία όλοι θέλουν να νικήσουν.

Οι κάτοχοι του τίτλου θα φιλοξενηθούν από τη Στουρμ στο Γκρατς για τους «16» της διοργάνωσης, με τις αναμετρήσεις της φάσης αυτής να προγραμματίζονται για τις 4/5 Μαρτίου.

Έπειτα, εφόσον οι Πειραιώτες καταφέρουν να περάσουν και αυτό το εμπόδιο, θα κοντραριστούν με τον νικητή του ζευγαριού Ζάλτσμπουργκ – Ατλέτικο Μαδρίτης, με το παιχνίδι να διεξάγεται είτε την 1η, είτε τη 2α Απριλίου.

Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός συνεχίσει ακάθεκτος και φτάσει έως και τα ημιτελικά, εκεί θ’ αντιμετωπίσει την ομάδα που θα έχει οδηγηθεί στους «4» από τις κόντρες των Τραμπζονσπόρ – Αταλάντα/Μπάγερν Μονάχου – Ίντερ.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 25 Απρίλη στη Νυόν και ο μεγάλος τελικός στο ίδιο μέρος, στις 28 του μηνός.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των «16»:

Τραμπζονσπόρ – Αταλάντα

Στουρμ Γκρατς – Ολυμπιακός

Μπάγερν Μονάχου – Ίντερ

Ζάλτσμπουργκ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης – Άλκμααρ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Στουτγκάρδη

Χόφενχαϊμ – Μάντσεστερ Σίτι

Άστον Βίλα - Μπαρτσελόνα

