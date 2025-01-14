Η αναμέτρηση των «αιωνίων» για τα προημιτελικά του Κυπέλλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Κόντρα «αιωνίων» στο Κύπελλο, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να δίνουν ραντεβού στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

«Πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι» έχουν την πρώτη τους μονομαχία την Τετάρτη (15.01) και η κορυφαία συχνότητα της χώρας σας βάζει στο κλίμα του μεγάλου αγώνα.

Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα των δύο μονομάχων και στις 19:30 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι τα μεσάνυχτα που μπάλα παίζουν οι ακροατές μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ την Τετάρτη (15.01) στις 19:30.

Το πρώτο ματς για τα προημιτελικά του Κυπέλλου έχει το κύρος του bwinΣΠΟΡ FM 94,6! Του ραδιοφώνου που ξέρει από ντέρμπι!



