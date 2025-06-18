Διαψεύδει η ΑΕΚ για τον Θεοδοσουλάκη

Στη διάψευση των πληροφοριών που την ήθελαν να ενδιαφέρεται και μάλιστα να βρίσκεται και κοντά στην απόκτηση του Γιάννη Θεοδοσουλάκη από τον ΟΦΗ προχώρησε η ΑΕΚ.

Η Ένωση επεσήμανε ότι δεν ισχύουν οι πληροφορίες αυτές.

Ο Θεοδοσουλάκης κατέγραψε 19 συμμετοχές με τρία γκολ τη φετινή σεζόν στη Super League, ενώ μετρά συνολικά 30 παρουσίες με τη φανέλα του ΟΦΗ τα τελευταία τρία χρόνια. Παράλληλα, έχει ήδη φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελπίδων, κάνοντας δύο συμμετοχές με το εθνόσημο.

Προϊόν των ακαδημιών του ΟΦΗ, αγωνίζεται κυρίως στα άκρα, αλλά μπορεί να προσφέρει λύσεις και ως κεντρικός επιθετικός. Το συμβόλαιό του με τους Κρητικούς εκπνέει το 2027.

