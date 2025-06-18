Ντοπαρισμένος ο Μούντρικ: Κινδυνεύει με τετραετή αποκλεισμό

Ο Μιχάιλο Μούντρικ, ο Ουκρανός εξτρέμ της Τσέλσι, βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της καριέρας του, καθώς η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) τον έχει κατηγορήσει επίσημα για χρήση απαγορευμένης ουσίας και συγκεκριμένα μελδόνιου.



Το περιστατικό αφορά σε θετικό δείγμα που εντοπίστηκε στα τέλη του 2023 και πλέον ο παίκτης και η ομάδα περιμένουν το αποτέλεσμα του δεύτερο τεστ, που θα κρίνει την τελική απόφαση.

Η μελδόνιο είναι μία ουσία που απαγορεύεται αυστηρά λόγω των ενισχυτικών ιδιοτήτων της και η χρήση της μπορεί να επιφέρει σοβαρές ποινές. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FA, ο Μούντρικ μπορεί να αντιμετωπίσει μέχρι και τετραετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο, κάτι που θα είναι καταστροφικό τόσο για την εξέλιξη της καριέρας του όσο και για τα σχέδια της Τσέλσι, που τον απέκτησε με υψηλές προσδοκίες.



Η ανακοίνωση της FA ήταν λιτή και χωρίς περαιτέρω σχόλια, επιβεβαιώνοντας όμως το σοβαρό της υπόθεσης. Το μέλλον του Μούντρικ είναι πλέον στον «αέρα» και όλοι αναμένουν να δουν αν το δεύτεορ τεστ θα ανατρέψει την κατάσταση ή θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη ντόπινγκ.



Σε κάθε περίπτωση, αυτή η υπόθεση βάζει ένα τεράστιο ερωτηματικό στην καριέρα του Ουκρανού άσου και προκαλεί αναταράξεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

🚨 Official: Mykhailo Mudryk charged by The FA for anti-doping violations and could face up to a four-year ban.



“We can confirm that Mykhailo Mudryk has been charged with Anti-Doping Rule Violations alleging the presence and/or use of a prohibited substance, in terms of… pic.twitter.com/UGi8nrPHea — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2025

