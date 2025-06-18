Το ιστορικό «Άιμπροξ» και οι ανοικτοί λογαριασμοί: Το προφίλ της Ρέιντζερς, αντιπάλου του Παναθηναϊκού

Από τη Σκωτία και το ιστορικό «Άιμπροξ» θα κληθεί να περάσει ο Παναθηναϊκός, αρχικά, προκειμένου να βρεθεί στη League Phase του Champions League.

Oι «πράσινοι» μετά από 17 χρόνια θα αντιμετωπίσουν τη Ρέιντζερς στον δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με το πρώτο πρώτο ματς να διεξάγεται στη Γλασκόβη στις 22 ή τις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα.

Ποια είναι όμως η Ρέιντζερς;

Πρόκειται για τον ιστορικότερο, μαζί με τη Σέλτικ, Σύλλογο, της Σκωτίας ο οποίος ιδρύθηκε το 1872. Έχει κατακτήσει 55 πρωταθλήματα αριθμός που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση σε παγκόσιο επίπεδο από οποιαδήποτε ομάδα, 34 κύπελλα και 27 Λιγκ Καπ, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει κατακτήσει ένα Κύπελλο Κυπελλούχων.

Η έδρα

Όταν κάποιος ποδοσφαιρόφιλος ακούει το «Άιμπροξ» το μυαλό του πηγαίνει αμέσως στη Ρέιντζερς. Πρόκειται για γήπεδο που χτίστηκε το 1899 και έχει χωρητικότητα 50,987 θεατές.

Ο προπονητής

Mεταβατική σεζόν με προπονητή ρίσκο για τους Ρέιντζερς. Οι «προτεστάντες» προσέλαβαν το 39χρονο, αλλά και συνάμα έμπειρο, Ράσελ Μάρτιν για να χτίσει την ομάδα της νέας σεζόν.

Πρόκειται για Σκωτσέζο τεχνικό ο οποίος ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2019 από την ΜΚ Ντονς, ενώ το 2021, μεταπήδησε στη Σουόνσι στην οποία και παρέμεινε ως το 2023.

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, μεταπήδησε στη Σαουθάμπτον προκειμένου να τη βοηθήσει να επιστρέψει στην Premier League και το κατάφερε.

Από τις 5 Ιουνίου είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Ρέιντζερς έχοντας υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Αγαπημένη του διάταξη είναι το 4-3-3, το οποίο ωστόσο έχει περισσότερο ανασταλτικό χαρακτήρα.

Το «αστέρι»

Δύσκολο να ξεχωρίσεις κάποιον ποδοσφαιριστή από το ρόστερ αυτό, καθώς υπάρχουν πολλά... εργαλεία. Με αρχηγό τον Τζέιμς Τάβερνιερ, δεξιό μπακ με πολλή εμπειρία, αλλά και τον Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος μετά από μια εξαιρετική σεζόν μοιάζει ότι βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ο Βάτσλαβ Τσέρνι, που αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης, ενώ πολλές παραστάσεις έχουν επίσης και οι Τζον Σούταρ (κεντρικός αμυντικός), Νικολά Ράσκιν (αμυντικός μέσος), ενώ ιδιαίτερα επικίνδυνος είναι και ο Χαμζά Ιγκαμανέ από το Μαρόκο, που αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.