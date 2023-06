Μπέιλ για Ρονάλντο: «Εάν είχαμε νικήσει 5-0 χωρίς να σκοράρει, πετούσε τα παπούτσια του θυμωμένος»

«Το σημαντικό είναι να νικά η ομάδα». Μια φράση που θα μπορούσε να χαρατηριστεί και ως κλισέ σε ό, τι αφορά τις δηλώσεις των παικτών μετά τους αγώνες, ένα μότο που μάλλον δεν εστερνίζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τα όσα είπε ο -επί μία πενταετία συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης- Γκάρεθ Μπέιλ. Και η αλήθεια είναι πως δεν εκπλήσσει βάσει του πρότερου βίου του Πορτογάλου θρύλου.

Ο παλαίμαχος, από τον περασμένο Ιανουάριο, Ουαλός στάθηκε στον υπερβάλλοντα ζήλο που έδειχνε ο Ρονάλντο στον τομέα του σκοραρίσματος. Συγκεκριμένα, εξήγησε πως ο 38χρονος άσος, ούτε λίγο ούτε πολύ, ήταν ξενερωμένος μετά τα παιχνίδια εάν δεν είχε πετύχει γκολ, ακόμη και εάν η «Βασίλισσα»... είχε ρίξει πεντάρα! Βέβαια, στάθηκε και σε καλά στοιχεία του χαρακτήρα του.

«Ήταν πραγματικά καλός. Είχε τις στιγμές του. Για παράδειγμα, αν είχαμε νικήσει 5-0 και δεν είχε σκοράρει, έμπαινε στα αποδυτήρια και πετούσε τα παπούτσια του θυμωμένος. Είναι σαν να νίκησε η ομάδα σου στο Ryder Cup, αλλά δεν πήρες πόντο οπότε είσαι θυμωμένος. Αλλά ήταν καλός τύπος, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να φοβηθούν για το πώς είναι, αλλά δεν υπάρχει λόγος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο 33χρονος Ουαλός σε συνέντευξή του.

