Ποδόσφαιρο Γυναικών: Στον Παναθηναϊκό η Ίλιτς

Σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, με τους ανθρώπους του ΑΟ να προχωρούν στην απόκτηση της διεθνούς Σέρβας Μπιλιάνα Ίλιτς.

Με την 24χρονη παίκτρια με το σπουδαίο βιογραφικό να υπογράφει συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με το «τριφύλλι» και να ανακοινώνεται σήμερα (17/07).

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μπιλιάνα Ίλιτς στο γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχώρησε ο Παναθηναϊκός καθώς ενέταξε στο έμψυχο δυναμικό του την Μπιλιάνα Ίλιτς.

Πρόκειται για μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση καθώς η 24χρονη Σέρβα αγωνίζεται ως κεντρική αμυντικός αλλά και στη θέση του αμυντικού χαφ.

Η Ίλιτς είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα U19 της Σερβίας και αποκτήθηκε από την Σπαρτάκ Σουμποτίτσα, στην οποία αγωνιζόταν από το 2019.

Το παλμαρέ της είναι ιδιαίτερα πλούσιο καθώς έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα (2020, 2021, 2022, 2023) και 3 κύπελλα (2021, 2022, 2023)

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Ίλιτς ανέφερε «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που εντάσσομαι επίσημα στον Παναθηναϊκό. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για εμένα να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο σαν παίκτρια στο περιβάλλον που προσφέρει ο Σύλλογος.

Πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά πράγματα και θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να δικαιώσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο μου. Δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσουμε και να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.