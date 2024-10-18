Ποδοσφαιριστής της Σαχτάρ Ντόνετσκ εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, ο Βινίσιους Τομπάιας πέρασε την προηγούμενη διετία ως δανεικός στη Β’ ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Έχοντας επιστρέψει πλέον στην Ουκρανία, ο 20χρονος μπακ έλαβε πρόσφατα μερικά πολύ άσχημα νέα, καθώς η κόρη του αποδείχτηκε πως δεν είναι δική του!

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έχει ένα παιδί με την πρώην πλέον σύντροφό του, Ίνγκριντ, η οποία έφερε τον κόσμο τη μικρή Μάιτε στις 8 Οκτωβρίου.

Ενθουσιασμένος για το ξεκίνημα οικογένειας, ο Τομπάις έκανε τατουάζ στο χέρι του τις λέξεις «σε αγαπάω, Μάιτε», ωστόσο η μητέρα του μωρού ανακοίνωσε πως «με τον Βινίσιους δεν ήμασταν μαζί για κάποιον καιρό. Τότε, είχα σχέση με άλλον και ο Βινίσιους με άλλη. Προχωρήσαμε στη ζωή μας. Στο μεταξύ, ήρθε η Μάιτε. Αποφασίσαμε να κάνουμε τεστ DNA και αποδείχτηκε πως δεν είναι κόρη του».

precisamos falar sobre o jogador vinicius tobias



- assumiu um filho

- fez uma tatuagem sobre a criança

- e no final o exame de DNA mostrou que não é filho dele



o homem que ousou sonhar em ter uma familia, foi vitima dessa covardia pic.twitter.com/uYHMRQTvIe — Balota Romântico (@balotaromantico) October 17, 2024

