Ποδοσφαιριστής έκανε τατουάζ το όνομα της κόρης του μα αποδείχτηκε πως δεν είναι δικό του παιδί

Ο Βραζιλιάνος Βινίσιους Τομπάιας έμαθε πως η κόρη του έχει άλλον πατέρα, καιρό αφότου έκανε τατουάζ το όνομά της...

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Ποδοσφαιριστής της Σαχτάρ Ντόνετσκ εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, ο Βινίσιους Τομπάιας πέρασε την προηγούμενη διετία ως δανεικός στη Β’ ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης.
Έχοντας επιστρέψει πλέον στην Ουκρανία, ο 20χρονος μπακ έλαβε πρόσφατα μερικά πολύ άσχημα νέα, καθώς η κόρη του αποδείχτηκε πως δεν είναι δική του!

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έχει ένα παιδί με την πρώην πλέον σύντροφό του, Ίνγκριντ, η οποία έφερε τον κόσμο τη μικρή Μάιτε στις 8 Οκτωβρίου.
Ενθουσιασμένος για το ξεκίνημα οικογένειας, ο Τομπάις έκανε τατουάζ στο χέρι του τις λέξεις «σε αγαπάω, Μάιτε», ωστόσο η μητέρα του μωρού ανακοίνωσε πως «με τον Βινίσιους δεν ήμασταν μαζί για κάποιον καιρό. Τότε, είχα σχέση με άλλον και ο Βινίσιους με άλλη. Προχωρήσαμε στη ζωή μας. Στο μεταξύ, ήρθε η Μάιτε. Αποφασίσαμε να κάνουμε τεστ DNA και αποδείχτηκε πως δεν είναι κόρη του».

