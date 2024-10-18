Μεντιλίμπαρ: Μας έχει συγκλονίσει ο θάνατος του Μπάλντοκ

Δηλώσεις ενόψει της σαββατιάτικης (20/10, 16:00) αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» αρχικά σχολίασε τον ξαφνικό χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ, αποκαλύπτοντας συγκλόνισε τους πάντες στις τάξεις της ομάδας, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλει να δει σημάδια επανάπαυσης από τους ποδοσφαιριστές του κόντρα στον Λεβαδειακό, ενώ στάθηκε και στους Κωστούλα, Μουζακίτη, οι οποίοι όπως δήλωσε, έχουν όλες τις προδιαγραφές για να τους εμπιστευτεί η ομάδα και να στηριχτεί πάνω τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

Για τον Μπάλντοκ και τον θάνατό του: «Είναι κάτι συγκλονιστικό. Είναι κάτι που κανένας δεν περίμενε και κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί. Είναι μια τραγική είδηση και μια μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συνέβη τις μέρες της Εθνικής και αυτό μας κάνει όλους να σκεφτόμαστε πως θα μπορούσε να είναι εκεί με την Εθνική Ελλάδας αντί να βρίσκεται στο σπίτι του και να του συμβεί αυτό. Το μόνο που έχω να πω είναι συλλυπητήρια στην οικογένεια του, στους φίλους του και στον Παναθηναϊκό. Μας έχει συγκλονίσει όλους».

Για την προετοιμασία κατά τη διάρκεια της διακοπής: «Δεν είναι εύκολο για λείπουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από την ομάδα. Λείπουν 13-14 άτομα με τις Εθνικές τους ομάδες και η προπόνηση δεν είναι η ίδια και δεν έχει την ίδια ποιότητα. Αναγκαστικά παίρνουμε 3-4 μέρες ρεπό και στη συνέχεια όταν επιστρέφουν οι παίκτες το κάνουν ένας ένας. Δεν επιστρέφουν όλοι μαζί και επομένως αργούμε να μπούμε σε κανονική προπόνηση. Κάποιοι μπορεί να γυρίσουν άρρωστοι ή κουρασμένοι. Γενικώς είναι πρόβλημα αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία».

Για το ματς με τον Λεβαδειακό: «Πρώτα από όλα πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο. Μπορεί ο Λεβαδειακός να μην έχει καταφέρει να νικήσει ακόμα σε κάποιο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, ωστόσο η εικόνα του είναι μιας ομάδας που παλεύει όλα τα ματς μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ακόμα και στα παιχνίδια του απέναντι στον Παναθηναϊκό και απέναντι στον ΠΑΟΚ προσπάθησαν μέχρι το τέλος για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να έχουμε τη μπάλα και να τους πιέσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επαναπαυτούμε».

Για τους Κωστούλα και Μουζακίτη: «Τους είδαμε και στα παιχνίδια τους με την Εθνική Ελπίδων όπου ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλοί. Είχαν μεγάλη συμμετοχή στα παιχνίδια, έπιασαν καλή απόδοση και σκόραραν. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί όπως μας βοηθάνε στην προπόνηση καθημερινά, αλλά και στα παιχνίδια που αγωνίζονται, έδειξαν για ακόμα μία φορά πόσο καλοί παίκτες είναι. Ξέρουμε την αξία των παιδιών αυτών και βλέπουμε πόσο πολύ μας βοηθάνε. Έχουν όλες τις προδιαγραφές για να τους εμπιστευτούμε και να στηριχτούμε πάνω τους. Τα παιδιά αυτά αξίζουν τον χρόνο συμμετοχής και θα τον βρούνε».

