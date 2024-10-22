Ολυμπιακός: Η θρυλική περιοδεία των τροπαίων στη Γερμανία

Την περιοδεία τους στο εξωτερικό και σε χώρες που ο ελληνισμός είναι έντονος, θα συνεχίσουν οι ευρώ-κούπες του Ολυμπιακού!



Όπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι», από τις 29 Οκτωβρίου ως και τις 3 Νοεμβρίου τα τρόπαια θα περάσουν από έξι πόλεις της Γερμανίας, με τον κόσμο που ζει στη χώρα να μπορεί να βρεθεί στις εκδηλώσεις για να φωτογραφηθεί με αυτά.



«Αννόβερο, Βούπερταλ, Ρόιτλινγκεν, Νυρεμβέργη, Φρανκφούρτη και Μόναχο οι επόμενοι προορισμοί της Θρυλικής περιοδείας των δύο Ευρωπαϊκών τροπαίων της ομάδας μας.



Τρίτη 29/10 Αννόβερο, Olympiacos Fan Club Hannover, Engelbosteler Damm, 18:00

Τετάρτη 30/10 Βούπερταλ, Δημαρχείο Βούπερταλ, 16:00

Πέμπτη 31/10 Ρόιτλινγκεν, Αίθουσα VIP γήπεδο SSV Reutlingen, 19:00

Παρασκευή 1/11 Νυρεμβέργη, Post SV Nurnberg Sportzentrum Sud, 17:00

Σάββατο 2/11 Φρανκφούρτη, Sporthalle Berufsschulzentrum Wiesbaden, 17:00

Κυριακή 3/11 Μόναχο, Spielvereinigung Feldmoching E.V., 18:00



Σας περιμένουμε όλους!», αναφέρουν οι Πειραιώτες.

