Πετρίδης: «Και πάλι ο αντίπαλος δεν ένιωσε τον Παναθηναϊκό»

Απόρροια κυρίως της έλλειψης σκληράδας ήταν και η δεύτερη ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στη διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας, όπως τόνισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σχολιάζοντας την ήττα από τη Ρεάλ ο Γιώργος Πετρίδης.



«Χάθηκε μια ευκαιρία χθες. Χωρίς να είναι καλός ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε ακόμη κι έτσι να κερδίσει. Το πιο ενοχλητικό είναι ότι ο αντίπαλος δεν ένιωσε σε ένα ακόμη παιχνίδι τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να μπαίνεις με το μάτι να γυαλίζει και να ρίχνεις λίγο ξύλο. Αντ’ αυτού, οι παίκτες της Ρεάλ έκαναν ό,τι ήθελαν στο ξεκίνημα του αγώνα και στο τρίτο δεκάλεπτο. Σε ένα ακόμη παιχνίδι δεν χρησιμοποίησε σωστά τα φάουλ και είχε πολλά χαμένα ριμπάουντ. Οπότε παύει να είναι σύμπτωση. Σηκώνει συζήτηση ότι σε 80 αγωνιστικά λεπτά σε Παρίσι και Μαδρίτη ο Καλαϊτζάκης έπαιξε ενάμιση λεπτό, νομίζω ότι αδικήθηκε λίγο», ανέφερε.

