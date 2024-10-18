Η διαβολοβδομάδα ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Σαν να μην έφταναν οι δύο ήττες από Παρί και Ρεάλ, η αποστολή υπέστη μεγάλη ταλαιπωρία κατά την επιστροφή στην Αθήνα.

Παρότι επρόκειτο για πτήση τσάρτερ, ο κακός προγραμματισμός στο αεροδρόμιο από το αεροδρόμιο της Μαδρίτης οδήγησε σε σημαντική καθυστέρηση την αναχώρηση της πτήσης, που πέταξε λίγο μετά τις 4:00!

Έτσι το αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα αλλά και φιλάθλους προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 7:15 και η κόπωση στα πρόσωπα όλων ήταν εμφανής.

Τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός θα έχει αρκετό χρόνο για να πάρει ανάσες και να προετοιμαστεί για το παιχνίδι της Δευτέρας με την ΑΕΚ Betsson στο ΟΑΚΑ για την Stoiximan GBL.

