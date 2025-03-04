Έλληνας διεθνής και με τη βούλα της FIFA ο Καρέτσας

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μπορεί πλέον να υπολογίζεται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική ομάδα της Ελλάδας!

Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής τον «έψησε» πριν από μερικές μέρες μετά το ταξίδι που έκανε για να μιλήσει μαζί του, αλλά και με τους γονείς του, οι διαδικασίες κινήθηκαν κι έτσι ο 17χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ θα μπορεί πλέον να φορέσει τη γαλανόλευκη φανέλα!

Η FIFA έδωσε έγκριση για να μετακινηθεί ο ποδοσφαιριστής από το Βέλγιο – με τα χρώματα του οποίου αγωνίστηκε μέχρι και το επίπεδο των Ελπίδων – στην Ελλάδα, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για την οποία απαιτούνταν συγκεκριμένα έγγραφα.



Για να γίνει αυτό, χρειάστηκε πρώτα να φτάσει στη χώρα μας από τους Βέλγους συγκεκριμένο έγγραφο κι έπειτα ν' αποσταλεί στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ο φάκελος από την ελληνική πλευρά.



Ο Καρέτσας, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο, απέδειξε επίσημα τις ελληνικές του ρίζες και κάπως έτσι εξασφάλισε το δικαίωμα εκπροσώπησης της Ελλάδας σε επίπεδο ανδρών.

