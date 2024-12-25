Ο Γουένιεν Γκάμπριελ έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό την παραμονή των Χριστουγέννων. Φωτογραφήθηκε φορώντας τη φανέλα της νέας του ομάδας. Ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε με μεταγραφή από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο Γκάμπριελ ήρθε για να καλύψει το κενό του Ματίας Λεσόρ. Ο Λεσόρ θα απουσιάσει από τους αγώνες για τέσσερις μήνες.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.