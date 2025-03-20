Αδίκησε τον εαυτό της, αλλά η Εθνική του δευτέρου ημιχρόνου… μπορεί στη Γλασκώβη!

Έχασε, αλλά δεν… χάθηκε η Ελλάδα! Η Εθνική μας ομάδα ηττήθηκε 1-0 από τη Σκωτία στο Καραϊσκάκη στο πρώτο ματς για τα playoffs του Nations League, έτσι χρειάζεται ανατροπή στη Γλασκώβη την Κυριακή (23/03) για την άνοδο στη League Α.

Κακή η Γαλανόλευκη στο πρώτο μέρος, βρέθηκε να χάνει με πέναλτι του ΜακΤόμινεϊ στο 33', με την είσοδο του τρομερού Καρέτσα στο δεύτερο ημίχρονο να δίνει ώθηση στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που, όμως, δεν είδε το γκολ της ισοφάρισης να έρχεται -με τον Τζόλη να έχει δοκάρι.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με Τζολάκη στο τέρμα και Ρότα, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα στην άμυνα.

Στα χαφ επιλέχτηκαν οι Σιώπης και Μάνταλος, με Μασούρα, Κωνσταντέλια και Τζόλη τριάδα πίσω από τον Ιωαννίδη.

Με 4-2-3-1 πορεύτηκε και ο Στιβ Κλαρκ, που επέλεξε τον Γκόρντον στο τέρμα και τους Ράλστον, Χάνλεϊ, Σούταρ και Ρόμπερτσον στην άμυνα. ΜακΛιν και Γκίλμορ αποτέλεσαν τη δυάδα στον άξονα, με τους ΜακΓκλιν, ΜακΤόμινεϊ και Φέργκιουσον πίσω από τον Άνταμς.

Το ματς

Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά, με την Εθνική μας να δυσκολεύεται να δημιουργήσει, την ώρα που οι Σκωτσέζοι έδειχναν να πατούν καλύτερα.

Η πρώτη αξιόλογη φάση ήρθε στο 27', όταν ο ΜακΤόμινεϊ έστειλε άουτ την μπάλα από κοντά μετά από καραμπόλες μέσα στην περιοχή της Ελλάδας.

Έξι λεπτά αργότερα, ωστόσο, ο μεσοεπιθετικός της Νάπολι είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ από τη λευκή βούλα, μετά από μαρκάρισμα που του έγινε από τον Ρότα και την άδραξε, κάνοντας το 1-0 με πέναλτι.

Η Γαλανόλευκη ανέβασε ρυθμό και είχε δύο άστοχα σουτ από Κωνσταντέλια (37') και Μασούρα (40'), καθώς και μία κεφαλιά άουτ του Ιωαννίδη (39'), με ένα λάθος του Τζολάκη στο 43' να δίνει την ευκαιρία στον Άνταμς να απειλήσει -με τον Έλληνα τερματοφύλακα να διορθώνει σταματώντας την μπάλα.

Ο Σκωτσέζος φορ είχε σουτ λίγο άουτ στο 45', με την άστοχη εκτέλεση φάουλ του Τσιμίκα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους να αποτελεί την τελευταία αξιόλογη φάση πριν την ανάπαυλα.

Με τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γιοβάνοβιτς έδωσε το βάπτισμα του πυρός στον 17χρονο Καρέτσα και εκείνος από τις πρώτες κιόλας στιγμές έδειξε γιατί ήταν τόσο μεγάλη υπόθεση η απόφασή του να εκπροσωπήσει τη χώρα μας…

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έδωσε ώθηση στην Εθνική μας, με τον Τζόλη να έχει ακυρωθέν γκολ στο 51' και τον Καρέτσα άστοχο σουτ τέσσερα λεπτά αργότερα.

Ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του μεσοεπιθετικού της Κλαμπ Μπριζ στο 56', με τον ΜακΓκιν να έχει άστοχο μακρινό σουτ στο 65'.

Στο 68ο λεπτό, η Ελλάδα έφτασε μία ανάσα από το 1-1, όμως η προβολή του Τζόλη μετά την μπαλιά του Καρέτσα σταμάτησε στο δοκάρι!

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο ίδιος παίκτης είχε σουτ που κόντραρε σε αμυντικό και πέρασε λίγο έξω, ενώ στο 80' ο Γκόρντον σταμάτησε την κεφαλιά του Ιωαννίδη.

Στο 84', δόθηκε πέναλτι για την Ελλάδα σε μαρκάρισμα στον Φούντα, όμως η παράβαση είχε γίνει εκτός περιοχής, έτσι δόθηκε φάουλ. Τα λεπτά πέρασαν, η ισοφάριση δεν ήρθε, έτσι η Γαλανόλευκη θα πάει στη Γλασκώβη με στόχο τη μεγάλη ανατροπή.

MVP: Μπορεί η Ελλάδα να ηττήθηκε, αλλά με την εικόνα που είχε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι άδικο να δοθεί το βραβείο στον Κωνσταντίνο Καρέτσα! Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός μπήκε με τσαμπουκά μπαρουτοκαπνισμένου παίκτη στο ντεμπούτο του και προκάλεσε τεράστια προβλήματα στους Σκωτσέζους, αγγίζοντας, μάλιστα, την ασίστ στο δοκάρι του Τζόλη.

Η… σφυρίχτρα: Είχε αρκετή δουλειά ο Στίλερ, που υπέδειξε πέναλτι στο μαρκάρισμα του Ρότα στον ΜακΤόμινεϊ στο 33', ενώ ορθώς ακυρώθηκε το γκολ του Τζόλη στο 51', καθώς η μπάλα είχε περάσει εκτός τελικής γραμμής. Στο δε 84' χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR για να μετατραπεί το πέναλτι που δόθηκε στον Φούντα σε φάουλ, με το μαρκάρισμα να γίνεται εκτός περιοχής.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ελλάδα (Ι. Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Σιώπης, Μάνταλος (72' Ζαφείρης), Μασούρας (46' Καρέτσας), Κωνσταντέλιας (72' Πέλκας), Τζόλης (72' Παυλίδης), Ιωαννίδης (81' Φούντας)

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Ρέτσος, Μουζακίτης, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης

Σκωτία (Στ. Κλαρκ): Γκόρντον, Ράλστον (89' Πόρτιους), Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, Γκίλμορ (90'+4' Τζόνστον), ΜακΛιν (76' Τίρνεϊ), ΜακΓκιν, ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, Άνταμς (76' Χερστ)

Στον πάγκο: Κέλι, Σλίκερ, Κόνγουεϊ, Γουίλσον, Χέντρι, ΜακΚένα, Νίσμπετ, Μίλερ

Διαιτητής: Στίλερ (Γερμανία)

Βοηθοί: Γκίτελμαν, Μπορς (Γερμανία)

4ος: Πέτερσεν (Γερμανία)

VAR: Στορκς, Κόρτους (Γερμανία)

Δείτε περισσότερα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.