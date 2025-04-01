Οι ρεβάνς για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας στον Bwin ΣΠΟΡ FM 94.6

Το Κύπελλο Ελλάδας βρίσκεται ένα βήμα πριν τον τελικό και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει την Τετάρτη (02/04) όλη τη δράση από τις ρεβάνς για τα ημιτελικά του θεσμού.

ΑΕΚ και Ολυμπιακός συναντώνται στις 20:30 στην Νέα Φιλαδέλφεια, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα μετά το εμφατικό υπέρ τους «6-0» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και την Ένωση να ψάχνει την αντίδραση μέσα στην «Opap Arena».

Νωρίτερα στις 17:00 στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» κοντράρονται ΟΦΗ και Αστέρας AKTOR, με τις δύο επαρχιακές ομάδες να ονειρεύονται τη θέση του φιναλίστ. Τα πάντα για την πρόκριση είναι ανοιχτά, με τους Κρητικούς να έχουν το προβάδισμα μετά τη νίκη τους με «1-0» στην Τρίπολη.

Μετά τη λήξη των αγώνων ακούστε σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές...

ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΟΦΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟR, την Τετάρτη (02/04) για τα ημιτελικά του κυπέλλου με την σφραγίδα του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου. Με τη σφραγίδα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.