Οι ρεβάνς για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας στον Bwin ΣΠΟΡ FM 94.6

Bwin

Το Κύπελλο Ελλάδας βρίσκεται ένα βήμα πριν τον τελικό και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει την Τετάρτη (02/04) όλη τη δράση από τις ρεβάνς για τα ημιτελικά του θεσμού.

ΑΕΚ και Ολυμπιακός συναντώνται στις 20:30 στην Νέα Φιλαδέλφεια, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα μετά το εμφατικό υπέρ τους «6-0» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και την Ένωση να ψάχνει την αντίδραση μέσα στην «Opap Arena».

Νωρίτερα στις 17:00 στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» κοντράρονται ΟΦΗ και Αστέρας AKTOR, με τις δύο επαρχιακές ομάδες να ονειρεύονται τη θέση του φιναλίστ. Τα πάντα για την πρόκριση είναι ανοιχτά, με τους Κρητικούς να έχουν το προβάδισμα μετά τη νίκη τους με «1-0» στην Τρίπολη.   

Μετά τη λήξη των αγώνων ακούστε σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές...

