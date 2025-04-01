Μπαρτσελόνα: Συμφώνησε για άλλα δύο χρόνια με Πάντερ

Μετά από τόσα κακά μαντάτα με απανωτούς σοβαρούς τραυματισμούς, να και μια καλή είδηση για την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, ο Κέβιν Πάντερ έχει ήδη συμφωνήσει με την διοίκηση του κλαμπ για νέο διετές συμβόλαιο και το deal ίσως να ανακοινωθεί ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Ο 31χρονος σούτινγκ γκαρντ, που έχει αγωνιστεί και στην Ελλάδα με Λαύριο, ΑΕΚ και Ολυμπιακό κατά σειρά, έχει φέτος 17,1 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 16,7 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο.

KEVIN PUNTER ultima su renovación con el Barça 🔥



Renovará por dos años. Podría ser oficial ya esta misma semana.



El primer gran movimiento del Barça 25/26. pic.twitter.com/2CBBK3cEvx — Gerard Solé (@gsole14) April 1, 2025

