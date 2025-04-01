Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπαρτσελόνα: Συμφώνησε για άλλα δύο χρόνια με Πάντερ

Ο Κέβιν Πάντερ θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα για δύο χρόνια

Κέβιν Πάντερ

Μετά από τόσα κακά μαντάτα με απανωτούς σοβαρούς τραυματισμούς, να και μια καλή είδηση για την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, ο Κέβιν Πάντερ έχει ήδη συμφωνήσει με την διοίκηση του κλαμπ για νέο διετές συμβόλαιο και το deal ίσως να ανακοινωθεί ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Ο 31χρονος σούτινγκ γκαρντ, που έχει αγωνιστεί και στην Ελλάδα με Λαύριο, ΑΕΚ και Ολυμπιακό κατά σειρά, έχει φέτος 17,1 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 16,7 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπαρτσελόνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark