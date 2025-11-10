Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ και την Εθνική ομάδα! Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη θλάση πρώτου προς δευτέρου βαθμού στον δεξιό δικέφαλο χθεσινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.



Αυτό μεταφράζεται σε απουσία περίπου τριών εβδομάδων για τον διεθνή μεσοεπιθετικό, κάτι που σημαίνει πως πέρα από τα προσεχή ματς της Εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Σκωτία και Λευκορωσία, θα χάσει και τα ματς με Κηφισιά (εντός), Μπραντ (εντός) και Λεβαδειακό (εκτός), ενώ ζητούμενο πλέον είναι να προλάβει τα δύο διαδοχικά ντέρμπι με τον Άρη για Κύπελλο και πρωτάθλημα που ακολουθούν σε «Βικελίδης» και Τούμπα αντίστοιχα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο 22χρονος άσος έχει φέτος 7 γκολ και 5 ασίστ σε 17 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με τον Δικέφαλο του Βορρά.«O Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική το πρωί της Δευτέρας (10.11), η οποία έδειξε πως έχει υποστεί θλάση α’ προς β’ βαθμού στον δεξί δικέφαλο. Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.