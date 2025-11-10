Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στις αναμετρήσεις των «αιωνίων» στη Euroleague

Ακόμη μία διπλή αγωνιστική μέσα στην εβδομάδα για την Euroleague, με τους αιώνιους να θέλουν να μπουν δυναμικά, έχοντας δίπλα τους τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR την Τρίτη (11/11) στις 22:00. Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν ψάχνουν αντίδραση μετά την ήττα στο Βελιγράδι και επιστροφή στις νίκες απέναντι στην Παρί. Περιγράφει από την Γαλλία ο Γιώργος Πετρίδης.

Την Τετάρτη (12/11) η σκυτάλη περνά στα χέρια του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενεί στις 21:15 την εκ των πρωτοπόρων της βαθμολογίας, Ζάλγκιρις Κάουνας, θέλοντας να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών. Στη μετάδοση από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό και αναλύσεις των αναμετρήσεων και, όπως πάντα, τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Ζήστε την ένταση της Euroleague με τα σπουδαία ματς.

ΠΑΡΙ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ, εδώ!

Στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 .



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.